Déconfinement : "20 à 25% de patients en moins afin de respecter les mesures sanitaires", un dentiste vendéen

A l'arrêt depuis le 17 mars dernier, les cabinets dentaires ont rouvert ce lundi. En amont, les 1.300 praticiens de Loire-Atlantique et de Vendée se sont préparés à recevoir les patients. "Nous avons aménagé nos cabinets et enlevé nos instruments qui étaient sur des surfaces" précise Dyna Boccara dentiste à la Bernerie-en-Retz et présidente du syndicat des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique. Les mesures de protection sanitaire ne s’arrêtent pas là. "Nous sommes équipés de masques FFP2, de masques chirurgicaux, de charlottes, de sur-blouses et de sur-chaussures" reconnait-elle.

Moins de patients

Les chirurgiens-dentistes s'adaptent pour respecter le protocole. "Dès que nous utilisons la fraise dentaire avec de l'eau, il y a des gouttelettes qui peuvent être porteuses du virus du patient. Afin d'éliminer ce nuage, nous aérons la pièce pendant 15 minutes avant d'accueillir un nouveau patient" affirme Eric Quièvre, dentiste à Mareuil-sur-Lay en Vendée.

Il y a une diminution du nombre de patients de 20 à 25% afin de respecter les mesures de protection - Eric Quièvre

Les dentistes ont désormais deux mois de retard à rattraper. La priorité est donnée aux urgences.