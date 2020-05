Coronavirus : toujours 27 départements en rouge sur la carte du déconfinement, 278 décès en 24 heures

La Direction générale de la Santé a dévoilé ce mercredi soir le bilan de l’épidémie de coronavirus Covid-19 en France. Au total, depuis le début du mois de mars, 25.809 malades sont décédés du coronavirus, c'est 278 décès supplémentaires en une journée (330 la veille). Depuis le début de l’épidémie, 16.237 patients sont morts dans les hôpitaux et 9.572 dans des établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad.

Ce mercredi soir, 3.147 patients atteints par le coronavirus Covid-19 sont encore en réanimation, 69 nouveaux cas graves ont été admis mais le solde reste négatif avec 283 malades de moins a précisé Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Dans les unités de réanimation, on compte 6.444 patients hospitalisés (Covid et hors Covid) ce qui représente un taux d'occupation de 127% par rapport à la capacité initiale. 23.983 patients sont toujours hospitalisés en France pour le coronavirus, 792 lits ont été libérés ces dernières 24 heures. Les régions Ile-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France regroupent 72% des cas hospitalisés.

Seule la Sarthe passe du orange au vert

Comme chaque soir, et avant la publication de la carte définitive destinée à organiser le déconfinement ce jeudi, la Direction générale de la Santé a présenté la carte provisoire destinée à visualiser la circulation de l'épidémie et de la tension hospitalière par département. Ce mercredi soir, 27 départements sont en "rouge", 22 sont en orange et 52 sont classés verts. Le seul changement par rapport à la veille concerne le département de la Sarthe qui passe de la couleur orange à la couleur verte. L'Ile-de-France, l'ensemble de l'est du pays ainsi que Mayotte restent en rouge.

La carte du déconfinement en France ce mercredi soir. © Visactu - Visactu

Depuis le début de l’épidémie en France, 94.798 personnes ont été hospitalisées. 52.972 personnes sont rentrées à domicile (+ 1.236 en 24 heures) et il y a 137.150 cas confirmés dans le pays.