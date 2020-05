Déconfinement : 36 agents de Belfort et Montbéliard mobilisés au sein des brigades sanitaires

Chaque département dispose désormais d'une "brigade sanitaire" chargée d'identifier les personnes atteintes par le Covid 19 et d'éviter l'apparition de nouveaux foyers d'infection. 36 agents sont mobilisés à Belfort et Montbéliard.

« Tester, tracer, isoler » pour empêcher un retour de l’épidémie du covid 19. Dans chaque département, des cellules de suivi des patients atteints par le coronavirus sont désormais en place : les fameuses "brigades sanitaires" comme les a surnommé le premier ministre Edouard Philippe au moment de la présentation du dispositif. Elles sont au travail depuis ce mercredi.

Pilotée par la CPAM

Chaque brigade est pilotée par la Caisse primaire d'assurance maladie. Dans le Doubs, 35 personnels de la sécu ont été formés pour cette mission : dix à Montbéliard et 25 à Besançon. On en recense 26 dans le Territoire de Belfort et 36 à Vesoul pour passer les appels pour la Haute Saône. Il s'agit pour la plupart de personnels administratifs spécialistes des relations clients et de personnels des services médicaux des CPAM.

Le médecin traitant, premier maillon de la chaîne

Les médecins traitants seront les premiers maillons de la chaîne. Ce sont eux qui, au départ, signaleront les cas de malades infectés à leur CPAM par voie informatique sécurisée. La brigade sanitaire prendra ensuite le relais et devra identifier et joindre toutes les personnes qui on pu être en contact avec le malade. Elles devront ensuite aller se faire tester. Le but est d'identifier le plus grand nombre pour casser les chaînes de contamination. Les médecins ont obtenu une cotation supplémentaire pour cette "consultation enquête" qui s'élèvera à 55 euros, entièrement remboursé par la sécurité sociale.

Le secret médical en question

Les méthodes de travail de cette brigade ont créé la polémique au sein du corps médical. Certains syndicats comme Avenir spé ont parlé de "flicage" des patients et n'étaient pas prêts à assumer ce relais avec les Caisses primaires d'assurance maladie. Après avoir obtenu des garanties, le Conseil national de l'ordre des médecins a donné son feu vert et la situation s'est plutôt stabilisée. Il n'est pas question de rompre le secret médical. " C'est la base du contrat de confiance avec le malade. Le secret médical n'est pas trahi puisque c'est un partenariat avec l'assurance maladie qui existait déjà quand on faisait des déclarations pour des arrêts maladies notamment. Les garanties sont apportées mais je peux comprendre que certains collègues ne veulent pas dénoncer des gens malades pour faire une enquête parce qu'on a d'abord un rôle médical. En même temps, cette enquête est fondamentale et rentre dans notre rôle de santé publique. Elle peut rendre service aux cas contacts potentiellement affectés par ce virus. Ces personnes seront ainsi prévenues. C'est tout l'enjeu du dispositif : réussir à contenir éventuellement ces petits clusters qui pourraient faire reprendre l'épidémie", explique le docteur Anne-Laure Bonis, déléguée régionale du syndicat MG France en Bourgogne Franche-Comté.

Le centre technique de la ligue de football de Grandvillars réquisitionné

A partir du signalement du médecin, chaque patient positif sera mis en quatorzaine chez lui si les conditions le permettent ou dans des hôtels et centres d'hébergement. Dans le Territoire de Belfort par exemple, le centre technique de la ligue de football à Grandvillars a été choisi comme lieu potentiel d'accueil. Il pourra loger des malades en cas de nécessité.