Déconfinement : 50 agents de la brigade sanitaire Covid-19 pour tracer les malades dans l'Eure

Les brigades sanitaires devaient être opérationnelles ce lundi, mais la nouvelle loi d'état d'urgence sanitaire n'ayant pas été promulguée à temps, c'est avec un peu de retard que les brigades sanitaires Covid-19 entreront en action, à partir du mardi 12 ou mercredi 13 mai. "C'est le médecin généraliste qui est la porte d'entrée pour la prise en charge du patient suspecté d'être atteint du Covid-19" indique Stéphane Holé, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

Le médecin va identifier les personnes avec lesquelles il a été en contact rapproché dans les 48 heures"

L'entourage familial du patient sera contacté par le médecin et "par le biais d'un outil contact Covid, on aura l'information qu'un patient a été détecté et l'Assurance maladie rentrera en contact avec les personnes dans son environnement proche, avec lesquelles il a pu discuter ou être dans la même pièce sans protection particulière" poursuit Stéphane Holé. Sans protection particulière, c'est à dire quand aucune des deux personnes ne portait de masque ou seulement une des deux.

Un traçage des malades

Dans l'Eure, 50 agents de la caisse primaire d'assurance maladie, formés par l'Agence régionale de santé, sont dédiés à cette brigade sanitaire, ils sont 70 en Seine-Maritime. Le patient - cas contact - sera joint au téléphone "pour lister à nouveau avec lui les personnes avec qui il a été en contact". Les agents se chargeront de les appeler pour leur dire qu'elles ont été en contact avec un susceptible porteur du virus. Il convient donc d'être le plus exhaustif possible dans la transmission des noms des personnes contact car c'est "le seul moyen qui a été trouvé aujourd'hui d'éviter un confinement général" justifie Stéphane Holé.

On les invite à aller chercher des masques, on leur rappelle les gestes barrières, on leur attribue la possibilité d'aller faire un test et on leur demande de se mettre à l'isolement

L'isolement a lieu à domicile sauf "si la personne a un domicile trop petit ou s'il y a des gens trop fragiles à son domicile, le cas contact peut demander à être isolé dans un lieu dédié" comme une chambre d'hôtel référencée par la préfecture. Les masques et les tests sont intégralement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.

30 à 50 tests par jour dans l'Eure

3.000 à 5.000 nouveaux cas par jour, ce sont les estimations nationales. "On considère qu'un cas est en contact social avec une vingtaine de personnes" explique Stéphane Holé. Dans l'Eure, la brigade sanitaire, qui interviendra 7 jours sur 7 de 8h00 à 19h00, devrait contacter 30 à 50 personnes par jour pour leur permettre de faire un test et ainsi casser la chaîne de contamination du virus.

Il existe 117 lieux de prélèvement actifs en Normandie dont 10 dans l'Eure, aux Andelys, à Bernay, Étrépagny, Évreux, Gisors, Louviers, Pont-Audemer, Verneuil-d'Avre-et-d'Iton et Vernon.