Déconfinement : 500 agents des CPAM mobilisés pour le traçage des malades dans les Hauts-de-France

500 salariés de l'assurance maladie seront mobilisées dans les Hauts-de-France dans le cadre du déconfinement, pour assurer le traçage des personnes atteintes par le coronavirus. Leur rôle : identifier les "cas contacts", et faire en sorte qu'ils se fassent dépister et se confinent.

Pour que le déconfinement n’aboutisse pas à un nouveau pic de l’épidémie de coronavirus, un dispositif aura son importance : le traçage. On ne parle pas ici de l’application sur les smartphones, mais d’un traçage "humain" réalisé par l’assurance maladie.

A chaque fois qu’un patient sera diagnostiqué positif au Covid-19, il faudra remonter la chaîne des personnes qu’il a potentiellement contaminées. Le premier maillon, c’est le médecin généraliste : il reçoit un patient qui a des symptômes, il l’envoie faire un test, et il est chargé de recenser les personnes qui ont été en contact dans la famille. Elles aussi doivent aller se faire tester, et rester confinées en attendant les résultats.

Base informatique gérée par l'assurance maladie

Tout cela est entré dans une base informatique de l'assurance maladie, et dans chacune des neuf caisses primaires de la région une plateforme téléphonique est mise en place. Au bout du fil, des professionnels de santé et du personnel de l’assurance maladie. 500 personnes dans les Hauts-de-France identifient et appellent les autres cas contacts, dans le milieu professionnel par exemple. Il s’agit de personnes qui se sont trouvées à moins d’un mètre du malade, pendant au moins un quart d’heure, sans masque, jusqu'à 48 heures avant l'apparition des premiers symptômes.

On leur demande d’aller faire un test, gratuitement, sans prescription, en 24 heures maximum, et ainsi de suite, la chaîne continue. "La clé, c'est la rapidité", estime la directrice de la coordination de la gestion du risque dans les Hauts-de-France, le Docteur Claude Gady-Cherrier, "notre déconfinement sera réussi si nous réussissons à briser la chaîne de contamination".

Un travail colossal

On estime qu’il y a une vingtaine de cas contact par malade. A raison de 300 contaminations estimées par jour dans les Hauts-de-France, cela fait 6000 personnes à identifier et à contacter au quotidien. "C'est un travail colossal pour tous", reconnaît Claude Gady-Cherrier, "pour les médecins, mobilisés en premier niveau, pour l'ensemble de nos concitoyens. L'assurance maladie prend sa part. Nous saurons faire face".

Les médecins généralistes qui participeront à ce traçage seront indemnisés : la consultation initiale sera de 55 euros, et ensuite, 2 à 4 euros pour chaque cas identifié en-dehors de la cellule familiale. Ce sera aussi un travail de fourmi pour ces médecins, déjà très éprouvés par la crise sanitaire. "Dans la majorité des cas, les médecins ont conscience de leur rôle. Ils sont fiers qu'on ait fait reposer ce dispositif sur eux. Ils prendront leurs responsabilités, c'est ce que plusieurs d'entre eux m'ont dit".

