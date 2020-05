Déconfinement à Dax : comment récupérer les masques offerts par la ville ?

Pour récupérer les masques pour son foyer, un par personne, Il va falloir se déplacer dans un des 9 lieux prévus pour leur distribution. Un découpage de la ville en 9 secteurs, les habitants du secteur doivent se rendre dans la salle dédiée.

- Salle des jonquilles (Sablar) - Hôtel de ville, salle René Dassé (Centre-ville) - Salle omnisports du stade Maurice Boyau (Saint-Pierre Nord) - - Salle omnisports du stade André Darrigade (Saint-Pierre Sud) - Salle Amélie Charrière (Gond et Cuyès) - - Salle de la Torte (Torte) - Foyer de Berre (Berre) - Accueil de loisirs Petits Lanots (St Vincent). - Stade Colette Besson (Saubagnacq)

Découpage de la ville de Dax pour la distribution des masques grands public. - Capture d'écran

Une seule personne par foyer peut aller chercher les masques pour sa famille, avec son livret de famille pour prouver le nombre de personne vivant dans le foyer. Notez aussi qu’il n’y a pas de masque "grand public" pour enfant, ils sont taille unique et qu’il n’a pas été prévu de deuxième vague de distribution pour l’instant. La distribution commence ce mardi 12 mai et va se poursuivre le mercredi, le jeudi et le vendredi, ainsi que le lundi 18 mai. Vous serez accueillis de 10h à 14h et de 16h à 20h

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez contacter le CCAS au 05 58 90 46 46.