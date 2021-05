Déconfinement à Dijon : le rappel à l'ordre des autorités

Le retour des terrasses, le retour du soleil, le retour de la braderie, autant de raisons qui risquent vite de faire oublier le port du masque et le respect des gestes barrières. Le préfet de la Côte-d'Or, les présidents de l'UMIH et de Shop In Dijon et le maire de Dijon rappellent les règles.

"La réouverture pérenne des terrasses nécessite un respect strict des mesures sanitaires par les exploitants et leurs clients" . Le ton est donné dès le titre du communiqué commun adressé ce samedi par le préfet de la Côte-d'Or, le maire de Dijon, le président de l'Union des Métiers de l'Hôtellerie et de la restauration, ainsi que par le président de la fédération des commerçants du centre de ville de Dijon. Voici ce qu'il contient.

Conformément aux décisions gouvernementales, les cafés, hôtels et restaurants font l'objet d'un calendrier de réouverture articulé autour de trois séquences (19 mai, 9 juin, puis 30 juin) qui a débuté la semaine dernière avec la réouverture partielle des terrasses et se poursuivra jusqu'à la reprise totale de l'activité dans ces établissements. Depuis le mercredi 19 mai, les autorités diffusent des messages de pédagogie et la police nationale s'est rendue auprès de 75 professionnels pour leur rappeler les règles applicables pour garantir la réouverture pérenne des terrasses et,prochainement, des espaces intérieurs des bars et restaurants.

Les règles suivantes doivent impérativement être respectées :

• la jauge de clients autorisés en terrasse est fixée à 50%, les exploitants doivent donc s'assurer de n'installer qu'une table sur deux pour éviter toute affluence contraire aux règles sanitaires ;

• pour les petites terrasses de moins de 10 tables, la jauge est fixée à 50% mais peut être portée à 100% à condition d'installer des séparateurs entre les tables (ex: parois en plexiglas, bacs à fleurs, etc.) ;

• le nombre de clients est limité à 6 par table, obligatoirement assis ;

• la capacité maximale d'accueil doit être affichée à l'entrée de la terrasse et visible depuis la voie publique ;

• du gel hydroalcoolique doit être mis à disposition des clients à l'entrée de la terrasse comme à l'entrée de l'établissement (notamment pour les clients qui souhaitent aller aux toilettes, ou régler l'addition lorsque ce n'est pas possible en extérieur) ;

• les terrasses fermées sont interdites (terrasses de type"véranda", avec des parois latérales, de face et un toit, à la fois closes et couvertes), la circulation de l'air étant indispensable pour prévenir toute contamination entre clients.

Le port du masque

Le port du masque est obligatoire pour tous les clients, dès l'âge de 11 ans (et recommandé à partir de 6 ans) :

• pendant la commande, avant le service du premier plat ou verre et lors du paiement ;

• pendant les déplacements à l'intérieur de l'établissement.

Poursuite de la sensibilisation...

Fabien SUDRY, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, François REBSAMEN, maire de Dijon et président de Dijon Métropole, Denis FAVIER, président de Shop In Dijon et Patrick JACQUIER, président de l'UMIH Côte-d'Or s'associent pour rappeler l'importance du respect de ces mesures sanitaires dans l'intérêt de la santé de la population et de la réouverture pérenne des bars, cafés et restaurants dijonnais. La police nationale et la police municipale poursuivront leurs opérations de sensibilisation des responsables d'établissements dans la mise en oeuvre de ces mesures sanitaires et les associations professionnelles iront à leur rencontre pour leur remettre ce communiqué de presse ainsi que le protocole sanitaire diffusé par le Gouvernement.

.. avant les sanctions !

Si, malgré ces initiatives nombreuses, des comportements inappropriés devaient s e reproduire, les contrevenants s'exposeraient à une amende de 135€(clients) ou 500€(exploitants), mais également à des mesures administratives renforcées, après mise en demeure :

• suspension de l'autorisation d'extension de terrasse, voire suspension temporaire de l'autorisation annuelle d'occupation du domaine public par la Ville de Dijon ;

• fermeture administrative prononcée par arrêté préfectoral, cette fermeture pouvant entraîner la suspension du fonds de solidarité.