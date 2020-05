Déconfinement : à l'hôpital, les consultations reprennent et les règles s'assouplissent

La reprise des consultations et le léger assouplissement des règles interdisant les visites dans les hôpitaux sont annoncés dans les différents établissements savoyards et haut-savoyards. L'entrée à l'hôpital s’accompagne évidemment de règles strictes : le masque est obligatoire, les mains sont lavées, les allées et venues contrôlées, la distanciation physique est mise en place partout, le nettoyage renforcé, et même les rendez-vous sont espacés pour éviter le plus possible les contacts entre patients.

Les conjoints peuvent aller à la maternité après une naissance

Malgré le déconfinement, la règle reste généralement la même dans les hôpitaux : pas de visite. Toutefois, les conjoints pourront désormais se rendre en maternité sous certaines conditions (respect du protocole sanitaire, on ne sort pas de la chambre, entre autres).

La maternité à Sallanches l'autorisait déjà depuis trois semaines. C'est désormais le cas dans les autres établissements.

Les visites à l'hôpital sont également autorisées pour voir un proche en fin de vie, comme c'était déjà le cas avant le déconfinement.

Quant à la présence d'un accompagnant à une consultation, celle-ci est seulement acceptée pour les mineurs et pour les personnes fragiles ou dépendantes.

Une reprise progressive des consultations

Sauf pour les cas d'urgence, les hôpitaux ont tous suspendu leurs activités de consultation pendant le confinement. La reprise est progressive dès ce lundi au Centre hospitalier Annecy Genevois, dans les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, au Centre Hospitalier Alpes Léman et au Centre hospitalier Métropole Savoie. Au Centre Hospitalier Albertville-Moûtiers, les consultations ne reprendront qu'à partir du 12 mai, d'abord les consultations spécialisées et opération en ambulatoire sur l'hôpital d'Albertville. Sur le site de Moûtiers, "celles-ci reprendront très prochainement" précise-t-on seulement.

La reprise concerne les consultations dans les différents services de médecine et de chirurgie, également les examens, IRM et scanners. Ont été appelés ou vont être rappelés les patients dont le rendez-vous avait été annulé à la veille du confinement. Globalement, les hôpitaux indiquent tous un objectif de reprise à 50% de l'activité normale.

Les patients dont le rendez-vous avait été annulés ont été rappelés ou vont être rappelés, ça représente des milliers de rendez-vous à reprogrammer - Florent Chambaz, le directeur général de l'hôpital de Chambéry

Florent Chambaz est le directeur général de l'hôpital de Chambéry, "ça représente des milliers de rendez-vous à reprogrammer. C'est ce retard qu'on va rattraper, progressivement, à hauteur de 50%, et puis on va monter jusqu'à reprendre une activité normale dans les prochaines semaines" explique-t-il, et "on ne prend pas en fonction du premier arrivé, mais en fonction de l'état de santé de la personne, en fonction de la pathologie".

Covid-19 : le risque d'une deuxième vague

Si la reprise est progressive, c'est aussi parce que certains moyens restent orientés vers la lutte contre le coronavirus. C'est ce qu'explique le docteur Olivier Skowron, le président de la Commission médicale d'établissement du Centre hospitalier Annecy Genevois, en prenant l'exemple du service chirurgie. "Il y a des anesthésistes qui ont été détournés de la fonction chirurgicale pour endormir les patients vers une fonction de réanimation". Les équipes n'ont donc pas encore été totalement réintégrées, "on a encore une réanimation qui a besoin de bras" et "on la laisse armée à un niveau bien plus élevé que ce qu'elle est en temps normal" ajoute le docteur Skowron.

L'anticipation d'une éventuelle deuxième vague de contamination pèse aussi sur les moyens matériels. "Il y a eu une tension nationale sur les drogues anesthésiques _utilisées en réanimation. C'est parce qu'il risque d'y avoir une deuxième vague et qu'_on pourrait en avoir besoin qu'on ne peut pas en consommer trop en chirurgie réglée" développe le docteur Skowron. Et la salle de réveil, également utilisée comme salle de réanimation au plus fort de l'épidémie, n'est toujours pas mise à disposition du service.