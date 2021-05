Déconfinement : à partir du 19 mai, le masque n'est plus obligatoire partout en Ardèche

Le 19 mai, on pourra aller boire un verre en terrasse, faire du shopping et en Ardèche, enlever le masque dans certains endroits. Le préfet de l'Ardèche assouplit les règles sur le port du masque en extérieur pour accompagner la première étape du déconfinement. Jusqu'à présent, il était obligatoire dehors dans le tout le département et pour tout le monde.

Cette mesure symbolique est liée à la situation sanitaire en Ardèche. Les indicateurs de l'épidémie s'améliorent : le taux d'incidence est désormais de 82,6 cas pour 100 000 habitants et le taux de positivité des tests est à 4%.

À partir de ce mercredi, en dehors des zones à forte concentration de population, vous pourrez donc enlever votre masque à l'extérieur.

Levée partielle de l'obligation

Il faudra quand même continuer de le porter dans un certain nombre d'endroits. Il reste obligatoire aux abords des établissements scolaires, des lieux culturels, des commerces et des terrasses. Vous devrez porter votre masque au marché, dans les vide-greniers et les brocantes.

Le masque est aussi obligatoire dans les zones des centres-bourgs et centres-viles avec une forte concentration de population précise l'arrêté du préfet de l'Ardèche. Thierry Devimeux confie aux maires la charge de définir ces zones.