INFOGRAPHIES - Déconfinement : à quand une Alsace en vert ?

Le signe le plus positif pour l'Alsace dans cette balance des couleurs instaurée par le gouvernement, ce sont les données sur la circulation du virus sur le territoire. Pendant la première semaine de déconfinement, seuls 5% des patients dépistés dans les laboratoires d’analyses du Haut-Rhin et du Bas-Rhin étaient bien malades du Covid-19. Au plus haut de l’épidémie, ce chiffre pouvait atteindre les 60%, explique Lionel Barrand, le président du syndicat des jeunes biologistes médicaux. Le second signe en faveur du vert pour l'Alsace, tient à la capacité de tester la population. En Alsace, plus de 12.000 tests peuvent être réalisés par jour.

Encore trop de patients en réanimation

En revanche, le gros bémol pour que l'Alsace passe au vert sur la carte du déconfinement vient du nombre de personnes en réanimation. Pour que les voyants passent au vert, il ne faut pas dépasser 60% de lits de occupés dans les services de réanimation des hôpitaux de la région. En fin de semaine dernière dans le Bas-Rhin, à deux lits près, tous étaient occupés par des patients Covid ou non. La situation est identique dans le Haut-Rhin.

De toute façon, l'Alsace ne pourra pas basculer seule dans le vert, c'est tout le Grand Est qui doit voir son nombre d'hospitalisations en réanimation baisser. Sur les 471 lits disponibles dans la grande région : tous et même d'autres (492 lits le 15 mai) sont actuellement occupés selon les données de l'Agence régionale de santé. Il faudrait atteindre 282 patients en réanimation dans le Grand Est, ou moins, pour basculer en vert sur la carte du déconfinement.

La bonne nouvelle, c'est qu'en une semaine (du 10 au 17 mai), une centaine de patients Covid sont sortis de réanimation à l'échelle régionale. L'Alsace est donc sur le bon chemin, sauf en cas de résurgence de l'épidémie.