Déconfinement : à Saint-Malo, le port du masque va devenir obligatoire dans l'Intra-Muros

Le maire de Saint-Malo Claude Renoult (DVD) va prendre mercredi 20 mai un arrêté municipal imposant certains jours le port du masque dans l'Intra-Muros de la cité balnéaire d'Ille-et-Vilaine. A l'intérieur de la ville close, très touristique, l'affluence a été importante dimanche 17 mal lors du premier week-end de déconfinement qui a vu l'accès aux plages autorisé sous certaines conditions et l'ouverture des commerces non alimentaires. Des files d'attente se sont formées notamment devant les marchands de glaces ou de gaufres sans respect des règles de distanciation sociale. Lundi soir, ces problèmes ont été soulevés au cours d'une réunion entre les commerçants malouins et le maire de la ville.

Concrètement, le masque sera obligatoire dans les quatre rues les plus fréquentées de l'Intra-Muros lors des jours fériés et des week-end jusqu'au 2 juin inclus, une mesure qui inclut les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte. En clair cette mesure sera appliquée du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai inclus et du samedi 30 mai au lundi 1er juin inclus.

Après le premier week-end de déconfinement, Claude Renoult avait déjà évoqué sur France Bleu Armorique quelques manquements en évoquant de possibles sanctions.