Déconfinement : Après 55 jour de confinement, la France respire à nouveau

En Béarn, dans le Pays Basque ou encore dans les Landes, les gens se réapproprient les villes ainsi que les magasins après 55 jours de confinement. Les entreprises rouvrent leurs portes pour la plupart avec la mise en place de mesures de sécurité renforcées. Les écoles aussi se préparent à une rentrée limitée, avec des classes réduites dans les prochains jours. Attention seules les classes de maternelles et les classes de CP et CM2 ne vont rouvrir leurs portes cette semaine.

Les commerçants ont repris leurs activités en ce lundi. Un domaine est déjà très fortement demandé, celui de l'esthétique et de la coiffure. De nombreux coiffeurs affichent un carnet de rendez-vous complet depuis plusieurs jours, avant même que les salons ne rouvrent leurs portes. Les coiffeurs portent depuis l'ouverture de leur salon ce 11 mai : un masque, des lunettes ou une visière, ainsi qu'une blouse pour se protéger et protéger leurs clients . Attention toutefois, les consultations sans rendez-vous ne sont plus possibles pour des raisons d'affluence et donc pour des raisons de sécurité. Si vous souhaitez aller chez le coiffeur, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant.

Les commerces et magasins, ont pour la plupart rouvert ou devraient rouvrir progressivement leurs portes et se préparer à accueillir de nouveau du public, toujours dans le respect des gestes barrières et des distances de sécurité entre les personnes. Le port du masque n'est pas obligatoire dans les commerces, mais la encore chacun sera prié de respecter des distances de sécurité.

Vous l'aurez peut-être vu si vous avez pris les transports en commun, il est maintenant obligatoire de porter un masque. En cas de non port du masque, vous ne pourrez circuler dans les bus et autres transports en commun. Il est important d'utiliser un siège sur deux. La montée dans les bus se fait par l'arrière et aucune vente de billet ne se fait à l'intérieur des bus. À Pau, 60% de la flotte de bus d'Idelis est au service des usagers. Dans les prochains jours et les prochaines semaines, l'intégralité du réseau devrait rouvrir ses portes.