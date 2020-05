Déconfinement au Pays Basque: la distribution des masques a commencé

Après 55 jours de confinement, les français vont pouvoir à nouveau sortir sans attestation, reprendre le chemin du travail pour certains, et dès mardi, certains enfants retrouveront celui de l'école. Le tout évidemment en respectant les gestes barrières et en portant un masque, lorsque cela est possible.

Aussi, si certaines entreprises vont en fournir à leurs salariés, les collectivités en ont commandé aussi. Au Pays Basque, ce dimanche, c'est le premier jour de la distribution dans de nombreuses communes. C'est le cas par exemple à Anglet, Biarritz, Bidart ou encore Cambo-les-Bains.

31.500 disponibles à Biarritz

La distribution a donc bien commencé ce matin à Biarritz, où les masques ont failli manqué alors que qu'une partie de la commande de l'agglomération n'était pas arrivée à temps. Mais au dernier moment, la commune a reçu sa propre commande ainsi que des masques donnés par la mairie de Saint Sébastien. Au total, ce sont donc 31.500 masques qui sont donc disponibles dès ce dimanche. La distribution a lieu dans les bureaux de vote à raison d'un masque en tissu par personne, sur présentation d'une carte d'identité et d'un justificatif de domicile.

Le maire de Biarritz Michel Veunac était en mairie pour la distribution des masques aux habitants ce dimanche © Radio France - Paul Nicolaï

40.000 à distribuer à Anglet

A Anglet, même conditions de distribution qu'à Biarritz, dans les bureaux de votes. Les Angloys de plus de six ans se voient donner un masque en tissu homologué sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. La commune a à sa disposition 40.000 masques commandés auprès d'une entreprise landaise. Pour les non inscrits sur des listes, ou les étudiants, c'est à la salle des fêtes que se fait le retrait.

Les Angloys font la queue ce dimanche matin comme ici devant l'école Evariste Galois pour récupérer leur masque © Radio France - Nathalie Bagdassarian

Mais aussi à Cambo ou Bidart

A Bidart et Cambo-les-Bains, pas mal de monde aussi ce dimanche matin pour aller récupérer son masque offert par la commune, comme par exemple au mur à gauche, ou encore aux halles Bernadette Jougleux.

Les Camboar respectent bien les distances de sécurité pour aller récupérer leur masque au mur à gauche de la commune © Radio France - Nathalie Bagdassarian

Les camboar ont bravé la pluie pour aller récupérer leur masque ce dimanche © Radio France - Nathalie Bagdassarian