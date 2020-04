Déconfinement : Belfort et Montbéliard parées à une distribution généralisée de masques lavables

Pour une fois, les deux voisines parlent d'une même voix. Belfort et Montbéliard ont commandé les mêmes masques à l'atelier installé sur le Techn'hom de Belfort. 60 000 et 50 000 masques lavables qui seront distribués à la population dès le 11 mai. Un peu plus tôt pour les plus fragiles.