Déconfinement : 420.000 masques distribués par Brest Métropole

Si vous habitez dans une des communes de Brest Métropole, vous pourrez bénéficier de masques distribués gratuitement : 420.000 vont progressivement être livrés. Ils ont été commandés auprès de fournisseurs agréés, en mobilisant des fabricants locaux et en encadrant la production par des bénévoles, avec 100.000 kits assemblés rien que dans la ville de Brest par 300 couturières bénévoles depuis la fin avril. La population va progressivement être équipée.

Deux phases de distribution

Entre le 11 mai et début juin, 40.000 masques vont être distribués aux personnes vulnérables, précaires, ou isolées avec des difficultés pour se rendre sur les points de vente des masques (pharmacies ou centres commerciaux). Cela concernera par exemple les familles relevant de l’aide alimentaire ou des associations partenaires du CCAS, les abonnés à la tarification sociale de Bibus et les personnes inscrites âgées inscrites sur le registre des habitants vulnérables. Ces personnes seront informées personnellement sur les modalités de réception de ces masques. 50.000 masques chirurgicaux vont également être fournis dès le 11 mai aux professionnels de santé libéraux brestois.

A partir de début juin, la distribution va se faire plus largement à toute la population brestoise. Deux masques seront donnés par habitant. Chaque foyer recevra un courrier pour lui indiquer le lieu et l'horaire où ils pourront se procurer les leurs, grâce à un code barre personnel.

Cartographie des points de vente

En parallèle, Brest Métropole met en place plusieurs outils pour recenser les points de vente de masques, pour les habitants qui souhaitent ou ont besoin de s'en procurer au plus vite. Certains employeurs sont en train d'en acquérir pour protéger leurs salariés lors des trajets entre le domicile et le travail. Vous pouvez aussi en acheter chez les pharmaciens, buralistes et dans la grande distribution.

La métropole a élaboré une carte interactive en ligne pour que chacun puisse identifier facilement les points de vente les plus proches. Il vous suffira d'indiquer votre adresse à partir de jeudi après-midi sur ce site pour qu'ils s'affichent, ou d'utiliser la géolocalisation de votre téléphone. Les commerces qui le souhaitent peuvent faire état de leur stock ou demander la modification de leurs informations si elles sont manquantes ou erronées (infos@brest-metropole.fr / 02 98 33 50 50).

Ce dispositif, construit en lien avec Bibus, permettra également aux usagers du réseau de connaître les points de vente à proximité des stations de tram ou bus. Un QR code permettant d’accéder à l’application sera affiché sur les écrans d’information à bord des bus et à quai, sur les stations de tram. Elle sera aussi accessible depuis le site et l’application Bibus.