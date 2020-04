CARTE - les départements normands en bonne position pour un déconfinement large, sauf le Calvados

La carte provisoire du déconfinement en France était très attendue et a été dévoilée ce jeudi 30 avril. Elle classe chaque département en fonction de trois couleurs : le vert, le orange et le rouge et permet de distinguer lesquels suivront un déconfinement plus ou moins large dès le lundi 11 mai.

Pour le moment, la carte dévoilée prend en compte deux critères : le niveau de circulation du Covid-19, et les capacités d'accueil en réanimation.

Une carte qui va évoluer

Cette carte révèle quatre départements normands en vert - la Manche, l'Orne, l'Eure et la Seine-Maritime - et un département normand en orange, le Calvados, où le virus circule davantage. Dans ce département, entre 6 et 10 % des patients qui vont aux urgences, se présentent pour une suspicion de coronavirus.

Mais le ministre de la santé l'a bien précisé : ces couleurs peuvent évoluer chaque jour. La carte ne sera figée que le jeudi 7 mai, dans une semaine. Chaque département sera alors fixé : soit il sera vert, soit il sera rouge et dans ce dernier cas, les établissements scolaires ou les commerces pourraient par exemple rester fermés. D'ici jeudi prochain, le Calvados devra donc basculer soit en vert, soit en rouge.

Mais les autres départements normands pourraient eux aussi voir leur couleur changer, en fonction de la propagation du virus mais aussi d'un troisième critère qui sera pris en compte par le ministère de la Santé : la capacité des départements à tester la population.