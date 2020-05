Déconfinement : ce qui nous attend en Franche-Comté à partir du 11 mai

En Franche-Comté, le déconfinement devrait être plus strict qu'ailleurs en France : le Doubs, la Haute-Saône et le Jura ont été très touchés par l'épidémie de coronavirus.

Le déconfinement en Franche-Comté sera-t-il plus strict que dans le reste de la France ? Depuis le 30 avril, sur les premières cartes dévoilées par le ministère de la Santé, le Jura, la Haute-Saône et le Doubs restent en rouge.

C'est sur cette couleur que vont se fonder les préfectures, rectorats et élus locaux pour décider des mesures de déconfinement. Et le déconfinement sera plus contraignant si les départements restent en rouge plutôt qu’en vert.

Le casse-tête de l'école

A Besançon, la rentrée des élèves se fera le 18 mai pour les classes de grande section, CP et CM2. Pour l'instant, aucune date de rentrée n'est annoncée pour les autres niveaux.

L'Université de Franche-Comté ne rouvrira pas ses portes. Tous les enseignements sont assurés à distance jusqu'au 31 août. Idem pour les examens, au moins la première session, qui seront validés en privilégiant le contrôle continu. La deuxième session, lorsque celle-ci est prévue, devra être maintenue en privilégiant là aussi, le contrôle continu.

Transports

Le port du masque sera obligatoire dans les bus et tramways du réseau bisontin Ginko. A partir du 11 mai, les contrôleurs pourront verbaliser un passager qui n'a pas de masque. Les bus et tramways sont nettoyés et désinfectés tous les soirs. Ginko utilise de l'ozone en complément des produits virucides.

Pour inciter les Bisontins à moins utiliser leur voiture, la mairie a décidé de mettre en place une piste cyclable provisoire sur le boulevard, entre les tours de l'amitié et la rue de Vesoul. Un test pendant quinze jours. Il y aura une voie dans chaque sens réservée aux vélos et aux piétons.

La SNCF adapte ses horaires en Bourgogne-Franche-Comté : les trains TER circulent au ralenti. Un millier de voyageurs empruntent en ce moment ces lignes, loin des 60 000 voyageurs quotidiens habituels. La compagnie ferroviaire n'exclut pas de réduire encore le trafic. Vous trouverez l'information sur les trains du lendemain tous les jours à 17h00 sur le site de la SNCF.

Distribution de masques selon les communes

Plusieurs agglomérations et communes se sont organisées pour distribuer des masques.

A Besançon, la distribution des masques chirurgicaux jetables est prévue du 7 au 9 mai. Pour savoir où les retirer, il faut aller sur le site de la ville. Quant aux masques en tissu, ils doivent être livrés le 8 ou le 9 mai. Ils vont être distribués à partir du 11 mai. Chaque habitant (dès l'âge de 10 ans), en recevra 2.

Pour les habitants du Grand Besançon, les masques seront distribués le 7 mai. Ce sont les communes qui décident de leur mode de distribution.

A Vesoul, tous les habitants doivent recevoir deux masques. Ils ont commencé à être envoyés via la Poste dès lundi 4 mai. Via un bon de retrait, les habitants pourront venir chercher d'autres masques . La distribution se fera salle Parisot, du 11 au 20 mai, de 16h à 20h.

Les 19 autres communes de l'agglomération décideront au cas par cas du mode de distribution.

Aide alimentaire

A Besançon, une aide alimentaire sera versée à 1000 familles en difficulté. Elles recevront un chèque de 100 euros à dépenser en grande surface pour acheter uniquement de la nourriture. La ville identifiera ces familles en fonction des factures de la cantine, c'est-à-dire, celles qui payent le moins cher, qui ont le quotient familial le plus faible.

L'Université de Franche-Comté a également mis en place un dispositif d'aide pour ses étudiants : ceux qui ont dû arrêter leur stage rémunéré ou leur emploi au 1er mars 2020 pourront bénéficier d'une aide, entre 200€ et 450€. Les différents mesures sont à retrouver sur le site de l'université.