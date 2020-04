Déconfinement : ce qui vous attend dans la Marne et les Ardennes à partir du 11 mai

Dans certains départements, le déconfinement devra se faire de manière plus stricte qu'ailleurs, a confirmé le Premier ministre, Edouard Philippe ce mardi. On attend, ce jeudi, la première carte sur la circulation du virus département par département.

Le 28 avril, le Premier ministre a annoncé que des indicateurs allaient être fixés pour déterminer "les départements où le déconfinement doit prendre une forme plus stricte" : "Ces indicateurs seront cristallisés le 7 mai, afin de déterminer quels départements basculent le 11 mai en catégorie rouge ou vert", a expliqué Edouard Philippe. Ils prendront en compte les capacités hospitalières département par département, le système local de tests et le nombre de cas nouveaux sur une période de sept jours.

Sur cette carte, publiée ce jeudi soir, les départements en rouge seront des départements où la circulation du virus reste élevée. Les départements en vert seront ceux où la circulation du virus reste limitée.

Le point de situation dans la Marne et les Ardennes

A ce jour, dans la Marne, 334 personnes sont toujours hospitalisées dont 38 sont en réanimation. Dans les Ardennes, 53 malades du Covid 19 sont toujours hospitalisés dont 10 sont en réanimation.

Les patients en réanimation par département au 28 Avril 2020 - Visactu

Ecoles : sur la base du volontariat

La rentrée scolaire est fixée au 11 mai, "sur la base du volontariat des parents", a précisé l'Elysée.

Dans les Ardennes

Dans les écoles de Charleville-Mézières, la priorité absolue sera la non-contamination des élèves et des encadrants.

Un protocole sanitaire précis et strict va être rédigé, en s’appuyant sur les recommandations du HCSP (Haut Conseil de la Santé Publique). Si dans un établissement, les conditions ne permettent pas la mise en œuvre de ce protocole, cet établissement ne pourra pas rouvrir.

L'utilisation de locaux autres que scolaires ne sera pas possible au regard des mesures d'hygiène préconisées par le HCSP, qui souligne les risques de contamination lors des déplacements dans la rue.

Les activités physiques se pratiqueront dans la cour des écoles, toujours pour éviter les déplacements.

Les garderies du matin et du soir resteront suspendues pour permettre aux animateurs de la Ville d'être présents dans les écoles la journée afin d’y assurer la désinfection permanente des locaux. L'étude du soir est également suspendue.

Le temps périscolaire du mercredi pourra être mis en place avec un nombre limité d’enfants. La mise en place d'un accueil périscolaire en même temps qu'un accueil des classes (un demi-groupe en classe l'autre demi-groupe en périscolaire) ne sera pas possible.

La restauration scolaire fonctionnera en suivant les règles sanitaires : si nécessaire, la Ville est prête à multiplier le nombre de services afin de diminuer le nombre d’enfants servis.

Attention, si tous les élèves reviennent en classe, un problème de locaux risque de se poser à partir du 25 mai. Dans ce cas, un nouvel emploi du temps serait indispensable. Certaines classes comme les CP, CE2 et CM2 seraient acceuillis le lundi et le jeudi. Les CE1 et CM1 le mardi et le vendredi.

Des masques pour les marnais et les ardennais

Edouard Philippe l'a redit lors de son intervention le 28 Avril, les masques ne seront pas obligatoires sauf dans les transports publics. Dans la Marne et les Ardennes, les municipalités ont prévu d'équiper la population.

Charleville-Mézières

Depuis plusieurs jours, 15.000 masques grand public qui sont en train d'être distribués aux carolomacériens. Ils sont envoyés par courrier. Les 8 intercommunalités des ardennes s'organisent aussi pour distribuer d'ici le 11 mai plus de 100.000 masques.

Reims et agglomération

Toutes les rémoises et tous les rémois vont recevoir un masque grand public . Les commandes sont passées mais elles tardent à arriver. Au total pour le Grand Reims, 300.000 masques ont été commandés.

Chalons en Champagne

La ville a commandé 80.000 masques et met en place un système particulier. Les chalonnais qui souhaitent recevoir un masque de protection doivent s'inscrire sur le site internet de la ville. Ils recevront ensuite un mail qui leur précisera le lieu et l'heure auxquels ils peuvent venir le récupérer. Il y a 21 points de retrait dans la ville dont le Capitole ou encore le palais des sports Pierre de Cobertin.

Epernay et agglomération

43.000 masques commandés, dont 25.000 par Épernay. Ils ne sont pas encore arrivés mais la ville a déjà prévu un dispositif de distribution. À partir de mi-mai, ces masques textiles, lavables et réutilisables, fabriquées par le groupe sparnacien Chantelle, seront disponibles dans les gymnases d’Épernay. Ils seront livrés au domicile des habitants de plus de 70 ans.

Transports

Dans la Marne et les Ardennes, comme dans l'ensemble du Grand Est, la SNCF s'adapte aux mesures annoncées par le Gouvernement.

TER

Comme en avril, l'abonnement sera suspendu au mois de mai. Les usagers pourront voyager avec leur titre de transport de mars. Et 50% des trains circuleront dans le Grand Est à partir du 11 mai.