Déconfinement : comment ça va se passer dans les Ehpad à partir de ce mardi

A partir de ce mardi, date du (second) déconfinement, le protocole de sorties et de visites change dans les établissements pour personnes âgées. Voici ce qui est désormais autorisé.

C'est officiellement la fin du confinement, ce mardi, remplacé par un couvre-feu entre 20 heures et 6 heures du matin sauf pour le soir de Noël. Le gouvernement assouplit également le protocole de sorties et de visites dans les Ehpad. "Les résidents des établissements pour personnes âgées doivent bénéficier, comme le reste de la population générale, de la possibilité de passer les fêtes de fin d'année en compagnie de leurs proches", stipule le nouveau protocole, applicable du 15 décembre au 3 janvier.

Un assouplissement des règles "attendu et bienvenu" a salué ce dimanche sur franceinfo Romain Gizolme, directeur de l'AD-PA, l'Association des directeurs au service des personnes âgées.

Les sorties autorisées

A partir de ce mardi, les sorties sont de nouveau autorisées pour les résidents, comme le soir de Noël, "à titre exceptionnel" et à quelques conditions : à leur retour dans l'établissement, les résidents devront réaliser un test PCR ou antigénique et s'abstenir, pendant sept jours, de participer aux activités collectives.

Le conseil scientifique préconise aussi aux familles de limiter le plus possible les contacts avec d'autres personnes pendant tout une semaine avant de rencontrer une personne âgée.

Les visites revues à la hausse

Les visites dans les établissements pour personnes âgées se feront toujours sur rendez-vous mais le nombre de visiteurs par résident et les heures de la journée dédiées aux visites pourront être revus à la hausse pour "permettre aux familles de se retrouver dans des conditions plus conviviales". Ces visites pourront même être autorisées en chambre, "notamment pour les résidents ayant des difficultés à se déplacer" et "pour les résidents Covid+".

Les directions d'établissements sont aussi encouragées à organiser des animations collectives à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, "à visée conviviale, festive ou spirituelle, dans des conditions d'encadrement strictes rappelées par le protocole", ajoute le ministère.

Il s'agit toutefois de recommandations émises par le ministère de la Santé, adressées aux Ehpad et aux autres établissements sociaux et médico-sociaux hébergeant des personnes âgées. Les agences régionales de santé peuvent en décider autrement en fonction de la situation sanitaire.