Déconfinement : comment évolue l'épidémie de coronavirus à la veille de la phase 2 en Normandie

Après plus de deux mois de fermeture, les bars, restaurants, salles de spectacles, théâtres, salles de sports,et gymnases rouvrent leurs portes ce mardi 2 juin. Découvrez comment évolue l'épidémie de Covid-19 en Normandie à la veille de la phase 2 du plan de déconfinement.

C'est une étape très attendue du plan de déconfinement qui débute ce mardi 2 juin en France. Les bars, les restaurants, les salles de spectacles, les théâtres, les salles de sports, les gymnases, les musées et les monuments rouvrent leurs portes après plus de deux mois de fermeture dans les régions en zone verte dont la Normandie fait partie. Les régions en zone orange devront encore patienter jusqu'au 22 juin.

Depuis le déconfinement, l'épidémie de coronavirus continue de ralentir en France même si le virus circule toujours et que des foyers ont fait leur apparition par endroit. En Normandie, 334 personnes sont hospitalisées au 31 mai. En trois semaines, c'est 196 patients en moins, soit une baisse de 35%. Au plus fort de la crise, le 9 avril, 741 personnes étaient hospitalisées pour un Covid-19.

20 patients en réanimation, dix fois moins qu'au plus fort de la crise

On compte à ce jour 20 patients en réanimation dans les hôpitaux de la région. C'est 38 de moins depuis le lundi 11 mai, soit une diminution de 65%. Le pic avait été atteint le 7 avril en Normandie avec 225 personnes en réanimation.

Depuis le début de l'épidémie, 420 personnes sont décédées à l’hôpital. Notre région a enregistré 103 décès en trois semaines. Parallèlement, 1.476 personnes atteintes du Covid-19 sont sorties guéries de l’hôpital dans le même laps de temps. Ce sont les personnes de 80 ans et plus qui paient le plus lourd tribut.