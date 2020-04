Déconfinement : comment les départements sont-ils classés en vert, orange ou rouge ?

Votre département sera-t-il finalement en vert ou en rouge le 7 mai ? Pour adapter le déconfinement "aux réalités locales" à partir du lundi 11 mai, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé mardi 28 avril devant l'Assemblée cette classification binaire du territoire, effectuée en fonction de deux critères (circulation active du virus, tension hospitalière sur les capacités en réanimation), établis par le ministère de la Santé et Santé publique France. Les départements qui feront partie de la catégorie "verte" seront synonymes d'une moindre circulation du coronavirus et donc d'un déconfinement plus large. A l'inverse des départements "rouge" qui seront plus surveillés.

Des départements en orange, une carte provisoire puis "cristallisée" le 7 mai

"A compter de ce jeudi, le directeur général de la santé présentera tous les soirs la carte avec ces résultats", pour permettre aux départements de se préparer, a ajouté le chef du gouvernement devant les députés. Cette carte provisoire pourra évoluer tous les jours avant d'être "cristallisée" le 7 mai, chaque département étant alors fixé sur la catégorie "rouge" ou "verte" dans laquelle il sera classé après le 11 mai. Avant d'être vert ou rouge, un département pourra, du 30 avril au 7 mai, être classé en orange, afin d'affiner la situation des indicateurs pris en compte, à savoir la circulation du virus et la tension hospitalière en réanimation.

Comment les départements seront départagés ?

Le premier critère pris en considération sera la circulation, active ou non, du virus sur un territoire, mesurées grâce au taux de patients qui s'adresse aux urgences pour une suspicion de coronavirus.

Le second facteur sera la tension des capacités hospitalières, évaluée au niveau régional. Il s'agira de voir, en fonction du taux d'utilisation des lits de réanimation et soins intensifs, "la capacité du système hospitalier à s'être remis de cette première vague", a précisé Edouard Philippe mardi 28 avril, au cours de la séance des questions au gouvernement.

Ci-dessous, l'exemple de la première carte établie le jeudi 30 avril :

- - Ministère des Solidarités et de la Santé

Vert ou rouge, au final que cela pourra-t-il changer à votre quotidien ?

Si le déconfinement prendra "une forme plus stricte" dans les départements classés "rouge", "il y a (...) une majorité d'obligations qui seront communes aux départements verts et aux départements rouge", a reconnu le Premier ministre mercredi.

Dans son discours de mardi, il a toutefois réservé le retour des élèves au collège, à partir du 18 mai, ainsi que la réouverture des parcs et jardins aux "départements où la circulation du virus est très faible".

La couleur "rouge" ou "verte" servira aussi de guide aux autorités locales (préfectures, rectorats, maires, etc.) pour prendre leurs décisions, par exemple au sujet de la réouverture des écoles primaires.

Dans les zones rouges, "il y aura la possibilité d'aller fermer si nécessaire des écoles, (...) un certain nombre de commerces, de lieux extérieurs", a précisé mercredi sur franceinfo le ministre de la Santé Olivier Véran.

Pourquoi des départements en orange ?

Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, a précisé jeudi soir que "les zones orange sont là où il n'y a pas d'indicateur en rouge mais il y a un indicateur au-dessus des normes et seuils fixés". "S'il y a moins de 6 % des habitants qui vont aux urgences pour suspicion de coronavirus, le département apparaît en vert. Si c'est entre 6 et 10 %, le département apparaît en orange. En rouge, c'est lorsqu'il y a plus de 10 %."