Déconfinement : comment se passe la distribution de masques en Alsace ?

Les collectivités locales préparent activement le déconfinement prévu pour le 11 mai. Plusieurs élus alsaciens, notamment le maire de Strasbourg Roland Ries, sont favorables au port du masque obligatoire dans l'espace public. Les deux départements alsaciens et les communes ont commandé des millions de masques, comment va se passer la distribution concrètement ?

Dans le Haut-Rhin

Le département promet "un masque 100% production locale lavable et réutilisable" à chaque habitant. La distribution doit commencer ce mercredi 6 mai. Au total, 770 000 masques devraient être distribués par les mairies au cours des trois prochaines semaines. Ils sont confectionnés par l’usine Lang et des ateliers de l’association Marie Pire.

- A Mulhouse, un bon d’échange sera distribué à partir du mercredi 6 mai dans toutes les boîtes aux lettres. Ce bon sera à présenter avec les coordonnées des membres de la famille et un justificatif de domicile sur l'un des 14 sites de la Ville où les masques pourront être retirés. Ces distributions se dérouleront sur deux jours. Les dates n'ont pas encore été fixées. Cela dépend des livraisons de masques, explique la Ville.

Voici les 14 sites retenus: Gymnase Camus 24 rue Jules Verne • Gymnase Kléber Rue des Chantiers • Gymnase Schoenacker 30 rue Jules Verne • Gymnase Tschanz 29 rue Albert Camus • Gymnase Brustlein Rue Jean Martin • Gymnase Euronef Avenue DMC • Gymnase caserne Drouot Rue François Staedelin • Gymnase Ergmann 11a rue de Toulouse • Gymnase Erbland 50 boulevard André Erbland • Piscine P. et M. Curie 7 rue P. et M. Curie • Gymnase de Bourtzwiller 59 rue de Kingersheim • Complexe sportif de la Doller Rue Pierre Brossolette • Palais des Sports 33 rue de l’Illberg • Drive au Stade de l’Ill 45 bld Stoessel

- A Altkirch, les premiers masques seront livrés entre le mercredi 6 mai et le samedi 9 mai. Des bénévoles et des élus déposeront des enveloppes avec les masques pour chaque foyer directement dans les boîtes aux lettres. Les 100 000 masques commandés pour tout le Sundgau devraient être disponibles à partir du samedi 9 mai. L'objectif étant que les habitants aient un masque pour le 11 mai.

- A Colmar, la Ville n'a pas encore communiqué sur la date et le mode de distribution des masques.

Dans le Bas-Rhin

Le département promet deux masques à chaque habitant "au plus tard fin mai". Il a commandé trois millions de masques. Un masque sera financé par le département, le deuxième par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou l'Eurométropole de Strasbourg. Les masques sont fabriqués en partie par le Pôle textile Alsace. Les autres viendraient du Portugal.

- A Strasbourg et dans l'Eurométropole, une première livraison de masques est prévue les 12-13 mai et une seconde à partir du 20 mai. La livraison se fera par voie postale pour les grandes communes, en porte-à-porte pour les plus petites communes. Ce masque lavable en tissu pourra être utilisé une trentaine de fois selon Robert Herrmann président de l'Eurométropole.

- A Sélestat, les agents municipaux vont distribuer à partir du 11 mai des enveloppes avec les deux masques du département et de la Ville en se basant sur les listes électorales. Les habitants recevront également un bon pour aller chercher un flacon de gel hydroalcoolique les 16 et 20 mai au Tanzmatten.

- A Wissembourg, la mairie sera en mesure de distribuer trois masques par habitant. La distribution a déjà commencé. 45% des habitants sont déjà équipés, se félicite le maire Christian Gliech. Les masques sont distribués sous enveloppe par les agents municipaux et les gendarmes. Tous les habitants devraient avoir un masque pour le 20 mai au plus tard.

- A Saverne, les masques seront à retirer par les habitants dans leur bureau de vote habituel. La date n'a pas encore été fixée, cela dépend des livraisons de masques. Les personnes de plus de 80 ans seront livrées à domicile par des bénévoles et des élus. Les personnes ayant des difficultés pour se déplacer doivent se signaler en mairie. Une seule personne par foyer se déplacera au bureau de vote. Il faudra faire une attestation sur l'honneur pour avoir les masques pour les enfants. Seuls les enfants scolarisés à partir du primaire auront droit à un masque.

- A Haguenau, les modalités sont en cours de définition.