CARTES - Coronavirus : quelles plages rouvrent pour ce premier weekend de déconfinement ?

Ce samedi 16 mai marque, pour de nombreux habitants du littoral, le retour sur les plages, la reprise du surf, ou tout simplement une promenade à vélo le long du front de mer ou autour d'un lac. Après plus de deux mois de confinement à cause de la crise sanitaire du coronavirus, les préfets ont autorisés la réouverture de certaines plages selon des conditions extrêmement strictes et en fonction des spécificités du territoire. En effet, pas question de bronzer ou de pique-niquer : les plages sont réservées à un usage "dynamique", ont prévenu les autorités, qui y ont prohibé sports et jeux collectifs. France Bleu fait le point à l'aide de cartes interactives.

Hauts-de-France

Après avoir acté ce vendredi l'ouverture dérogatoire de dix-huit plages dans le Pas-de-Calais, le préfet Fabien Sudry autorise également, sous conditions, l'accès aux plages d'Ambleteuse et de Calais. Ce vendredi, la Préfecture de la Somme a autorisé l'accès aux plages dans les communes qui en ont fait la demande.

Normandie

C'est une annonce très attendue des habitants du littoral. Les plages de Seine-Maritime ont rouvert dès ce week-end. Ainsi la plage du Havre est accessible entre 6 heures et 19 heures pour se promener, se baigner, pratiquer des sports nautiques individuels. Les plages de Fécamp, Etretat, Dieppe rouvrent également dans ces conditions.

Dans le Calvados, le préfet a donné l'autorisation ce vendredi à onze nouvelles communes de rouvrir leurs étendues de sable avec des dispositions particulières. Elles s'ajoutent aux 13 déjà autorisées par le préfet.

Dans la Manche, la préfecture a autorisé dès jeudi des communes du département à rouvrir leurs plages en respectant certaines mesures sanitaires. C'est le cas de 61 des 104 communes littorales. Retrouvez la liste complète sur France Bleu Cotentin.

Bretagne

Après le déconfinement lundi 11 mai, plusieurs communes bretonnes ont obtenu l'autorisation du Préfet de rouvrir leurs plages cette semaine. Cela a commencé dès mercredi dans les Côtes-d'Armor.

Dans le Finistère, une nouvelle liste des plages a été dévoilée ce vendredi soir, elle est à retrouver dans son intégralité sur France Bleu Breizh Izel.

En Ille-et-Vilaine, 31 plages rouvrent ce samedi. Toutes les autorisations demandées ont été acceptées.

Ce vendredi, la préfecture du Morbihan a autorisé la réouverture de plages dans 33 communes du département. Les activités nautiques sont par ailleurs autorisées dans toutes les communes du département, sauf exceptions.

Pays de la Loire

Les préfectures de Loire-Atlantique et de Vendée ont accordé des dérogations à certaines communes pour l'ouverture des plages, à condition de respecter les gestes barrières et de ne pas rester statique. Vous trouvez la carte des plages autorisées dans les deux départements dans cet article.

Nouvelle-Aquitaine

La majorité des plages de Nouvelle-Aquitaine, bordée par 720 km de littoral, rouvrent ce week-end. Les différentes préfectures ont donné leur feu vert, mais sous conditions : respecter le principe de "plages dynamiques". Voici la carte des communes concernées :

Au Pays basque, ce sont six communes qui sont autorisées à rouvrir leurs plages ce week-end. Dans les Landes, 11 communes du littoral ont obtenu des dérogations pour rouvrir leurs plages dès ce samedi. En Charente-Maritime, 22 communes du littoral pourront accueillir à nouveau du public ce week-end, soit une centaine de plages au total. En Gironde, de La Teste jusqu'à la pointe du Médoc, les maires de 19 communes du littoral ont reçu le feu vert jeudi soir de la préfecture pour une réouverture dès ce samedi de 150 plages.

Méditerranée

Les communes du littoral catalan (Pyrénées-Orientales) qui en ont fait la demande ont obtenu le feu vert de la préfecture : de nombreuses plages sont accessibles ce weekend à condition de respecter les pratiques de prévention sanitaire, mais à Collioure, Cerbère et Elne il faudra encore patienter.

Le préfet de l'Hérault a publié ce vendredi l'arrêté autorisant la réouverture des plages pour toutes les communes qui en ont fait la demande. Les plages de Frontignan restent fermées, celles de la Grande-Motte, du Petit et Grand Travers rouvriront le 21 mai.

Le préfet du Var a donné son feu vert aux communes qui lui en avaient fait la demande, et elles étaient nombreuses.

Pour le premier week-end post-déconfinement, la plupart des Azuréens (Alpes-Maritimes) pourront retourner sur la plage, dans 12 communes littorales. Mais les consignes seront strictes pour faire respecter les gestes barrière et les distanciations sociales.

Qu'en est-il des lacs ?

Peut-t'on se baigner ou s'amuser ce week-end dans les lacs en Savoie et en Haute-Savoie ? En Savoie, les mesures sont toujours très restrictives. Interdiction de se baigner toujours dans les lacs d'Aiguebette et du Bourget. En Haute Savoie, on ne se baigne pas non plus dans le Léman. Seules la navigation et à la pêche sont autorisées.

Dans les Vosges, le préfet autorise l'accès à une dizaine de lacs et plans d'eau. L'accès au lac d'Éguzon (Indre) est à nouveau autorisé depuis ce samedi. La préfecture vient de publier un arrêté autorisant l'accès aux plages, les activités nautiques individuelles, la pêche et la navigation. Idem dans le Doubs, pour les lacs de Saint-Point et Remoray. Les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits.