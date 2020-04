Déconfinement : découvrez la couleur (provisoire) de votre département en Centre-Val-de-Loire

Rouge ou vert ? Selon la couleur attribuée à votre département, votre déconfinement ne sera pas le même. Une première carte a été publiée ce jeudi soir, après l'annonce de cette classification binaire du territoire faite par le Premier ministre Edouard Philippe ce mardi. Cette carte provisoire contient une troisième couleur : orange. Ces départements en orange, selon l'évolution de l'épidémie d'ici le 7 mai, basculeront en rouge ou en vert. Les départements qui feront partie de la catégorie "verte" auront alors droit à un déconfinement plus large, à partir du 11 mai. A l'inverse, le déconfinement sera plus strict dans les départements "rouges". En Centre-Val-de-Loire, voici le résultat (provisoire) :

Le Cher : rouge

L'Eure-et-Loir : orange

L'Indre : orange

L'Indre-et-Loire : orange

Loir-et-Cher : orange

Le Loiret : orange

Cette carte n'est pas définitive

La carte présentée ce jeudi soir n'est pas définitive. "A compter de ce jeudi, le directeur général de la santé présentera tous les soirs la carte avec ces résultats", a en effet annoncé le chef du gouvernement devant les députés. La couleur des départements pourra donc évoluer au cours des jours à venir, avant d'être "cristallisée" le 7 mai. Chaque département sera alors fixé sur la catégorie dans laquelle il sera classé après le 11 mai, pour le début du déconfinement.

Les départements sont classés en fonction de trois critères, établis par le ministère de la Santé et Santé publique France : il s'agit du "taux de cas nouveaux dans la population sur une période de sept jours", de la tension des capacités hospitalières, ainsi que de la capacité de chaque département à tester les patients présentant des symptômes et à retrouver les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés de Covid-19. Ce dernier critère n'a pas été pris en compte pour cette carte provisoire.

16 décès en 24 heures en Centre-Val-de-Loire

Par ailleurs, le dernier bilan de l'ARS, ce jeudi soir, fait état de 719 décès en Centre-Val-de-Loire depuis le début de l'épidémie de coronavirus, soit 16 de plus en 24 heures. Parmi eux, on compte 5 décès supplémentaires dans les hôpitaux et 11 dans les établissements médico-sociaux, dont les Ehpad. Le nombre de patients en réanimations continue de diminuer, avec 117 patients en réanimation ce jeudi soir, contre 127 mercredi soir, 131 mardi soir et 140 le lundi 27 avril.

Dans le détail, voici le nombre de décès recensés dans les établissements médico-sociaux de la région depuis le début de l'épidémie :

69 dans le Cher

81 en Eure-et-Loir

67 dans l’Indre

37 en Indre-et-Loire

36 en Loir-et-Cher

41 dans le Loiret

Dans le détail, voici le nombre de décès recensés dans les établissements hospitaliers de la région depuis le début de l'épidémie : :

60 dans le Cher

88 en Eure-et-Loir

64 dans l’Indre

58 en Indre-et-Loire

46 en Loir-et-Cher

72 dans le Loiret

Par ailleurs, 1.206 patients infectés du Centre-Val-de-Loire sont désormais rentrés chez eux.