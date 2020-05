Déconfinement : danger avec les animaux sauvages dans le Territoire de Belfort

Les animaux sauvages ne sont pas toujours là où on les attend surtout en période de confinement. Cerfs, sangliers, lièvres et autres chevreuils ont vite appris à prendre possession de l’espace public déserté par les habitants confinés chez eux pendant les deux mois écoulés. A Tours, un jeune chevreuil s’est égaré en ville le mois dernier provoquant des scènes cocasses. Et que dire, ici au Pays de Galles, de ces chèvres de montagne partis en promenade dans une rue. Seulement, toute chose a une fine et la période de déconfinement sonne la fin de la récréation pour nos amis les bêtes.

Le retour des voitures peut être brutal

La circulation routière reprend doucement mais surement depuis le 11 mai. Ce qu’il faut comprendre, c’est que ces animaux ont perdu le réflexe de se méfier des véhicules. En nord Franche-Comté, les traversées de forêts sont en plus très nombreuses. « Effectivement, on peut craindre une augmentation des accidents occasionnés par le grand gibier. Les animaux se sont habitués à une certaine tranquillité sur la route et ils sont moins préparés à cette nouvelle densité de voitures », prévient Daniel Kittler, président de la fédération des chasseurs du Territoire de Belfort.

Le sanglier, danger numéro 1

Il est donc recommandé de redoubler de vigilance au volant en particulier dans la traversée des zones boisées. Elles sont en nombre dans le Territoire de Belfort. « Je lance un appel aux conducteurs : faites très attention notamment dans les quinze jours qui viennent car le gibier a moins le réflexe de faire attention aux véhicules », poursuit le patron des chasseurs terrifortains. Les conducteurs devront se montrer très attentifs en particulier vis à des vis du sanglier qui se déplace rarement seul. Dans la plupart des cas, il est souvent le premier animal d’une compagnie. La famille n’est jamais très loin derrière. Un conseil : levez le pied surtout à l’aube et à la tombée de la nuit. Attention redoublée au levée du jour et à la tombée de la nuit, très attentifs « _Ce sont les moments de la journée que le gibier va au gagnage c’est-à-dire quand le gibier va se nourrir dans les cultures ou dans les prés et aux abords des massifs forestier_s », ajoute Daniel Kittler.

Le confinement propice à la reproduction

Si les automobilistes peuvent s’attendre à croiser plus d’animaux sur les routes, c’est aussi parce que leur population a augmenté pendant la longue période de confinement. « Les animaux ont été moins dérangés et ont pu se reproduire, y compris dans les zones où il y avait de la fréquentation auparavant. Le printemps, c’est la période de reproduction. Et les jeunes animaux sont les plus vulnérables au dérangement », explique Eike Wilmsmayer, le directeur de l’ONF, Office National des Forêts pour le nord Franche-Comté.

Du retard dans la fauche

Depuis plusieurs semaines, on constate que les bords de route n'ont pas été fauchés depuis longtemps, et pour cause, dans le nord Franche-Comté. « Il y a du retard notamment dans le Territoire de Belfort. Le risque de voir surgir les animaux est donc encore plus élevé », s’inquiète Daniel Kittler. Même dans un petit département comme le Territoire, on recense chaque année près de 300 accidents avec les animaux sauvages déclarés par les sociétés de chasses, assurances ou communes. Mais les chasseurs pensent qu’il y a beaucoup plus de collisions.

Quand la crise épargne la chasse

Si le déconfinement pourrait perturber la faune sauvage, la pratique de la chasse elle n’a, jusqu'à maintenant, pas eu à subir les conséquences du coronavirus car elle a fermé fin février juste avant le début de l’épidémie en France. Réouverture le 13 septembre. Si le virus l’autorise …