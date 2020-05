Déconfinement : des élus du Parc de la Brenne veulent participer davantage à la lutte contre le coronavirus

Le déconfinement démarrera progressivement le lundi 11 mai en France. Édouard Philippe l'a annoncé ce jeudi 7 mai lors d'une conférence de presse concernant l'épidémie de coronavirus. Pour éviter une seconde vague de propagation du virus, le gouvernement compte sur une campagne de dépistage massive des Français, grâce à des tests.

Pour cela, un dispositif pour "tester, tracer, isoler" va être mis en place par les Agences régionales de santé (ARS). Dans un courrier adressé à Laurent Habert, directeur de l'ARS Centre-Val-de-Loire, plusieurs élus du territoire du Parc naturel régional de la Brenne demandent à être associés à ce dispositif.

Ils évoquent les "brigades sanitaires", annoncées par le Premier ministre, qui auront pour mission de détecter les chaînes de transmission du virus pour lutter contre sa propagation. "Le défi de ces dernières sera immense", écrivent les élus. "Pour être accepté et efficace, le dispositif proposé par le gouvernement doit être ajusté au plus près des besoins et des réalités de notre territoire".

"C'est pourquoi nous souhaitons que le Parc naturel régional naturel de la Brenne, compte tenu de ses connaissances et de l'action qu'il conduit à l'échelle de son territoire, coordonne et anime l'ensemble de tous les acteurs qui sont déjà présents et dans le combat contre la crise sanitaire (CPTS, laboratoire, élus, CCAS, associations, hébergeurs...)", demandent Gérard Blondeau, conseiller départemental, Jean-Louis Camus, président de la communauté de communes Coeur de Brenne, Jean-Paul Chanteguet, président du Parc naturel régional de la Brenne, Claude Mériot, président de la communauté de communes Brenne Val de Creuse et Françoise Perrot, conseillère départementale.