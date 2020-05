Déconfinement à Paris : "Des images révoltantes" pour la directrice de l'hôpital de Mulhouse

Le nombre de patients atteints du Covid-19 est en baisse à l'hôpital de Mulhouse, "mais nous restons très vigilants", explique Corinne Krencker, la directrice du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA). Ce mercredi 13 mai, 320 patients sont encore pris en charge à l'hôpital de Mulhouse pour motif Covid, tous services confondus. "L'épidémie n'est pas derrière nous".

Révoltée par les images de foule sur les bords du canal Saint-Martin à Paris

Interrogée sur les images des Parisiens, nombreux au Sacré-Coeur ou au canal Saint-Martin, la directrice de l'hôpital de Mulhouse se dit "révoltée". Ces images "nous heurtent, nous blessent"." Ces comportements génèrent une inquiétude. Une deuxième vague n'est pas exclue", ajoute le Dr Philippe Guiot, directeur du pôle de réanimation.

"On ne peut qu'inciter les populations au respect des mesures barrières et à une prise de conscience de la réalité de cette pathologie". "Ces images sont aussi terribles que celles que voyions au début du confinement dans les parcs parisiens ou au bord des plages, il faut avoir une attitude citoyenne. Le danger est le même partout", surenchérit Jean Rottner, médecin et président de la région Grand Est.

Des espaces en réserve "en cas de regain de l'épidémie"

Les espaces créés au début de l'épidémie dans l'hôpital et dédiés aux patients atteints du Covid-19 et nécessitant une réanimation sont en train d'être libérés, nettoyés et désinfectés. Au plus fort de l'épidémie, l'établissement est monté à 56 lits de réanimation, sans compter ceux de la structure militaire installée sur le parking de l'hôpital. L'hôpital militaire, installé depuis à la mi-mars sur le parking du centre hospitalier de Mulhouse, est en cours de démontage. Il aura accueilli 47 patients pendant les sept semaines de collaboration entre le service santé de l'armée et l'hôpital civil.

"Nous avons gardé en réserve des espaces, pour monter rapidement à dix lits supplémentaires en cas de regain de l'épidémie", précise Corinne Krencker, la directrice du GHRMSA. La capacité habituelle de l'hôpital mulhousien est de 36 lits de réanimation, pour 35 patients ce mercredi 13 mai. Sur ce nombre, 27 sont atteints du Covid. La situation reste tendue.