Déconfinement : des maires du Roannais veulent rendre obligatoire le port du masque dans les grandes surfaces

Les maires de Roanne, Mably, Riorges, Le Coteau, Villerest, Parigny et Perreux appellent les directeurs des grandes surfaces dans les zones commerciales de leurs communes à rendre obligatoire le port d'un masque de protection pour tous leurs clients, à partir du 11 mai, afin de lutter contre l'épidémie de covid-19. Ils formulent cette demande dans un courrier adressé aux directeurs des différentes enseignes cette semaine.

On appelle au port du masque partout hors du domicile

"Nous demandons aux directeurs d'exiger le port du masque à l'intérieur de tous les magasins, ils en ont la possibilité juridique", explique Yves Nicolin, le maire de Roanne, qui regrette que le port du masque ne soit pas obligatoire à partir du 11 mai dans tout l'espace public. Pour la Ville de Roanne, il n'y aura d'ailleurs pas d'accès aux bâtiments municipaux sans masque à partir de lundi. C'est l'une des mesures du plan de déconfinement roannais présenté ce mercredi.

"C'est pas parce que le 11, les gens vont pouvoir ressortir qu'il faut qu'ils ressortent dans n'importe quelles conditions, et donc nous on appelle vraiment au port du masque partout hors du domicile, c'est impératif si on veut éviter d'avoir à re-confiner", poursuit Yves Nicolin.

Dans leur courrier, les maires du Roannais demandent aux responsables des grandes surfaces commerciales de refuser l'accès aux clients qui n'auraient pas de masque, mais d'en mettre à disposition des jetables, pour ne pas les pénaliser. "Imaginons quelqu'un qui vient acheter en supermarché un masque, forcément il n'en aura pas", ajoute le maire de Roanne.