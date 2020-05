Déconfinement : où se procurer un masque "grand public" ?

Les masques "grand public" sont désormais en vente libre dans les pharmacies, chez les buralistes et prochainement, le lundi 4 mai, dans les grandes surfaces. Les différents points de vente sont en train d'être approvisionnés. France Bleu fait le point.

À partir du 11 mai, date du déconfinement progressif, le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun ou dans certains établissements scolaires. Les pharmacies et les bureaux de tabac peuvent d'ores et déjà les vendre au grand public, ce sera le cas le 4 mai pour les supermarchés.

Deux types de masques vendus dans les pharmacies

Les pharmaciens, qui jusqu'à présent réservaient la distribution des masques chirurgicaux aux seuls soignants, vont désormais les vendre aussi au grand public. Depuis le début de la crise épidémique, la profession refusait la vente en vertu des recommandations des autorités : "On était au masque près. On les comptait un par un, pour en donner 18 par semaine aux médecins, 6 aux kinés, etc." explique Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO).

Parallèlement aux masques chirurgicaux, les pharmaciens d'officine vont également pouvoir vendre au grand public des masques dits "alternatifs" (non-sanitaires, dont les masques en tissus) : ils en ont obtenu le droit par arrêté publié le 25 avril. Ils devraient coûter entre 2 et 5 euros.

Un prix "indicatif" de 5 euros l'unité dans les bureaux de tabac

Les 24 000 buralistes français font également le plein de masques. "Les buralistes accompagnent le déconfinement progressif à venir en donnant accès à la population à des masques de protection", a déclaré dans un communiqué la Confédération des buralistes.

Le Parisien, qui avait relayé précédemment l'information, a évoqué un prix à l'unité autour de cinq euros. Un tarif seulement indicatif selon la Confédération.

Certains supermarchés commenceront à vendre des masques le 4 mai

Certaines grandes enseignes commenceront à vendre des masques le 4 mai et toutes les grandes enseignes le feront le 11 mai.

Ils coûteront "entre 2 et 3 euros pour les masques lavables réutilisables, soit entre 10 et 30 centimes l'usage", précise la secrétaire d'État à l'Economie Agnès Pannier-Runacher en ajoutant que les masques papiers à usage unique seront vendus par les grandes enseignes à prix coûtant, un prix inférieur à 1 euro.

Chaque enseigne précisera les modalités d'achat des masques dans ses magasins. Dans un communiqué, Intermarché a précisé qu'"afin d'organiser une distribution responsable, les 90 millions de masques destinés aux clients ne seront pas, dans un premier temps, disponibles en rayon". Dès le 4 mai, 10 millions d'entre eux seront vendus aux caisses. Les clients seront limités à l'achat de deux boîtes.

Plusieurs collectivités mettent en place des distributions gratuites

Plusieurs collectivités territoriales se sont engagées à fournir des protections à leurs habitants. La ville de Paris a par exemple promis de distribuer gratuitement d'ici mi-mai 2 millions de masques aux Parisiens, pour un coût de 3 millions d'euros. A Nice, la municipalité a commandé 1,2 million de masques pour un coût de 3 millions d'euros également.

La région Auvergne-Rhône-Alpes a pour sa part commandé 9 millions de masques en tissus lavable dans le but d'équiper les habitants à partir de début mai. Les maires seront chargés de la distribution. Idem dans la métropole de Toulouse où 900.000 masques devraient être livrés par La Poste.

à lire aussi Coronavirus : des masques lavables en vente chez les buralistes dès ce jeudi