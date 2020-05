Déconfinement : des professionnels de santé du Nord vous apprennent à bien porter votre masque

Les supermarchés ont commencé, ce lundi, à vendre les masques à destination du grand public. Dans la Pévèle, des professionnels de santé vous attendent sur les parkings d’une dizaine de grandes surfaces, pour vous apprendre à bien utiliser ces masques.

C’est la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Pévèle du Douaisis qui est à l’origine de cette démarche. Une trentaine de personnes se relaient, toute la semaine, dans les supermarchés de Râches, Flines-lez-Râches, Raimbeaucourt, Beuvry-la-Forêt et Orchies.

Porter un masque, c'est bien, bien l'utiliser, c'est mieux

"Notre slogan, c'est 'porter un masque, c'est bien, bien l'utiliser, c'est mieux'", explique Sylvain Duriez, médecin généraliste à Landas, président de l'association, "nous porterons tous une blouse blanche ou une tunique blanche, bien repérables. On ira aussi vers les gens".

Une fois qu'il est posé, on ne le touche plus du tout

Il y en effet de nombreuses mauvaises pratiques : "ne pas savoir, c'est normal, il faut avoir l'habitude de porter un masque", affirme le médecin, "ce qu'on constate le plus souvent, c'est qu'il est mal positionné. Il faut qu'il soit sur le nez, et en-dessous du menton, assez bien serré sur le visage. La deuxième erreur, c'est que les gens le touchent en permanence. Une fois qu'il est posé, on ne le touche plus du tout".

Se laver les mains avant et après, le manipuler par les élastiques

L'autre règle d'or, c'est de "se laver les mains avant de mettre son masque. Ensuite on le positionne sur le visage, en le prenant par les élastiques, et on n'y touche plus. On le retire par les élastiques, et on se relave les mains".

Efficace entre trois et quatre heures

En fonction du type de masque, c'est efficace pendant trois ou quatre heures. "Mais s'il est humide, souillé, si on a éternué ou toussé, il faut le changer plus tôt". Le médecin conseille d'en acheter trois ou quatre par personne.

Lavage en machine

Les masques en tissus doivent être "lavés en machine, à 60 degrés. Il faut les sécher immédiatement, idéalement au sèche-linge, sinon sur un fil à linge, en étant sûr qu'ils sèchent rapidement". Le praticien déconseille le fer à repasser, "qui risque d'amener des infections en cas d'erreur de manipulation".

Le test de la flamme

Petit truc pour savoir si le masque est toujours efficace, "le test de la flamme : lorsqu'on porte son masque, on met une flamme devant soi, si elle s'éteint quand on souffle, c'est que le masque n'est plus efficace".

Dr Sylvain Duriez, président de la CPTS Pévèle du Douaisis Copier