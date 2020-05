Déconfinement : des séances de remis en forme, en extérieur, à Grande-Synthe

Sur la place de l'Abbé-Pierre, au cœur du quartier Courghain, les animateurs sportifs de la ville de Grande-Synthe ont sorti une sono. et leurs plus beaux tee-shirts. Avec la musique, les personnes intéressées s’approchent. Même si les plus timides restent à distance ou sur les balcons.

Retrouver du lien social

Guiessepe Bianco communique son énergie, avec son activité "fit & forme" : "cela permet de travailler le renforcement musculaire, en musique. Dans cette période un petit peu compliquée, les gens ont besoin de retrouver du lien social, de passer du bon temps ensembles. Et puis certains disent qu'ils ont pris un peu de poids -un peu comme moi, d'ailleurs !- donc nous sommes ravis de retrouver nos activités."

Dans divers endroits de la ville, Grande-Synthe invite les habitants, deux fois par jour, à des séances de remise en forme, avec respects des gestes barrières. © Radio France - Matthieu Darriet

Et comme la météo est de la partie, en extérieur, ces activités ont toute leur place. Elles permettent de profiter du grand air, sans masque…. mais tout en restant à distance. Et les participants apprécient, comme Odile qui raconte être venue faire "un peu de sport, parce qu'avec le confinement, on n'a pas fait grand chose, à part un peu de marche. Et puis, je suis là aussi pour rencontrer des gens, parce qu'on a envie de parler un peu."

Des séances en soirée ?

Plusieurs activités sont proposées un peu partout sur la commune, tous les jours, avec déjà des demandes pour des séances en soirée, pour ceux qui travaillent, notamment. C’est gratuit, et s’il y a affluence, avec plus de dix personnes, les animateurs peuvent organiser plusieurs groupes.