Déconfinement différencié : les départements d'Occitanie peuvent-il avoir tous les voyants au "vert" ?

Le Premier ministre a présenté son plan de déconfinement ce mardi à l'Assemblée nationale, adopté par les députés dans la soirée, à 368 voix pour et 100 contre. Edouard Philippe a annoncé que le déconfinement serait différencié entre les départements "vert", où il sera appliqué largement, et "rouge", où il prendra une forme plus stricte (mais on ne sait pas exactement ce que cette plus grande sévérité peut signifier concrètement).

Pour ce classement coloré, la Direction générale de la santé et Santé Publique France ont retenu trois critères : si le taux de cas nouveaux dans la population sur une période de 7 jours reste élevé et que "la circulation du virus reste active", si "les capacités hospitalières en réanimation restent tendues" et si "le système local de tests et de détection des chaînes de contamination n'est pas suffisamment prêt", les départements seront classés "rouge". Une carte devrait être présentée dès ce jeudi.

Alors soyons clairs, France Bleu n'a pas eu la carte avant tout le monde entre les mains, et il faut rester prudent, mais au regard de ces trois critères, beaucoup de voyants sont au vert pour la région Occitanie.

Bonnes capacités hospitalières de réanimation

D'abord concernant la circulation du virus : il faudra qu'elle soit faible et c'est le cas chez nous, grâce au confinement elle ne dépasse pas les 3% environ selon les médecins contactés. Sûrement moins en Lozère où il n'y a toujours aucun décès.

Le deuxième critère concerne les capacités hospitalières en réanimation et force est de constater que les hôpitaux d'Occitanie ont eu le temps de s'organiser, contrairement à ceux du grand Est. A Lapeyronie à Montpellier par exemple, 20 à 50 lits modulables sont disponibles, au CHU de Toulouse les services étaient prêts pour passer à 195 lits de réanimation mais ce chiffre n'a jamais été atteint (grâce - notamment- à une bonne coopération avec le privé). Et puis le nombre de patients en réanimation continue de baisser : 153 ce mardi dans la région, 11 de moins que la veille selon l'Agence régionale de santé, soit une baisse partout sauf dans le Tarn.

Bilan de l'ARS du 28 avril 2020 - ARS Occitanie

Incertitudes sur les détections de "cas contacts"

Troisième critère, il faudra que le système local de test et la détection de cas contacts soient prêts. Là c'est plus compliqué, même si au CHU de Toulouse on nous indique que les tests seront disponibles. Mais l'efficacité des fameuses brigades qui devront remonter les contacts d'un malade, elle, dépendra de la façon dont les élus des mairies et des départements notamment, ainsi que les associations se mobilisent et se coordonnent. Et là tout reste à construire et à inventer.

Enfin, il faut noter deux autres éléments qui nous font voir "la vie en vert" : il n'y a pas d'excès de mortalité dans notre région selon le dernier bilan de la Direction générale de la Santé qui date ce mardi, contrairement à 7 autres régions. Et puis, la carte non officielle du site Le Guide Santé, mise à jour le 27 avril, place tous les départements d'Occitanie en bleu, ce qui signifie "déconfinement conseillé".