Déconfinement : Dunkerque lance la distribution de ses masques aux habitants, en porte-à-porte

260 agents municipaux volontaires de Dunkerque vont se relayer cette semaine et la suivante. Eux-mêmes bien protégés, ils frappent à toutes les portes et donnent des conseils et de l'écoute, raconte Eric Lacour, qui habituellement encadre une petite équipe dédiée à la politique de la ville. Il commençait à se lasser du télétravail.

"On reçoit un accueil bienveillant, témoigne-t-il. Pour les personnes isolées, et notamment les personnes âgées, il n'y a pas beaucoup de contacts, en ce moment, alors nous sommes attendus. Les gens nous racontent leur confinement ; nous sommes là aussi pour écouter."

Masque ET gestes barrière

Les masques sont distribués dans des sacs qui contiennent aussi des informations sur leur utilisation et leur lavage notamment. "Elles précisent aussi que porter un masque n'exonère pas des gestes barrières, comme la distanciation sociale et le lavage des mains", précise Eric Lacour.

Les agents ont prévu de passer deux fois dans les rues, en cas d’absence des habitants qui travailleraient. Le but est d'éviter qu'un trop grande nombre de Dunkerquois se déplacement en mairie, car ils n'auraient pas reçu leur masque.

Etre porteur sans le savoir

Un masque gratuit et un seul, par habitant, mais c'est un premier pas pour une protection collective efficace, explique Patrice Vergiete, le mairie et président de la Communauté urbaine de Dunkerque : "Une fois qu'on aura distribué une masque par habitant, le marché reprendra sa route et on trouvera des masques dans les pharmacies et dans de nombreux endroits. Ils coûteront entre 3 et 5 euros. L'essentiel, c'est que pour le 11 mai, chaque habitant en ait un".

Des masques que les habitants peuvent, bien entendu, porter dès maintenant, puisqu’ils permettent de protéger les autres. Sachant qu’on peut être porteur du Covid-19, sans le savoir, car sans en ressentir le moindre symptôme.