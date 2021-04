Coronavirus - Couvre-feu, réouvertures, télétravail : voici le calendrier en quatre étapes du déconfinement

Emmanuel Macron dévoile ce vendredi dans la presse régionale son plan de réouverture du pays. Le déconfinement va être progressif et se faire en quatre étapes, 3 mai, 19 mai, 9 juin et 30 juin.

Le chef de l'État a choisi la presse quotidienne régionale ce vendredi pour dévoiler son plan de réouverture progressif du pays. L'exécutif prévoit un déconfinement en quatre étapes, par phase de 3 semaines en 3 semaines. Dès lundi prochain, le 3 mai, les restrictions concernant les déplacements inter-régionaux seront levées et l'attestation ne sera plus obligatoire en journée. Le couvre-feu est toutefois maintenu jusqu'au 30 juin, mais retardé au fur et à mesure. Enfin, les terrasses des cafés et restaurants, ainsi que les lieux culturels, pourront rouvrir le 19 mai, sauf dans les départements où la situation sanitaire sera "dégradée" et le taux d'incidence durablement supérieur à 400 pour 100.000 habitants.

Le calendrier détaillé

Étape 1, le 3 mai

Fin des attestations et des restrictions de déplacement .

. Couvre-feu maintenu à 19 heures.

Réouverture des collèges avec une demi-jauge pour les 4e et 3e, idem pour les les lycées.

Le télétravail est toujours recommandé.

Étape 2, le 19 mai

Couvre-feu repoussé à 21 heures.

Réouverture des commerces avec protocole et jauge, des terrasses (avec des tables de 6 maximum) et des musées, salles de cinémas et théâtres avec des jauges limitées (public assis 800 personnes en intérieur, 1.000 en extérieur).

Réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs (800 personnes en intérieur, 1.000 en extérieur).

Reprise des activités sports dans les lieux couverts et de plein air avec protocoles adaptés.

Le télétravail est toujours recommandé.

Étape 3, le 9 juin

Couvre-feu décalé à 23 heures.

Ouverture des cafés, restaurants (avec des tables de 6 maximum) et salles de sport.

Mise en place du pass sanitaire pour les lieux accueillant beaucoup de personnes (festival, salon…) et pour l’accueil des touristes étrangers.

Possibilité d'accueillir jusqu'à 5.000 personnes dans les lieux de culture et les établissements sportifs (avec pass sanitaire).

Assouplissement du télétravail.

Étape 4, le 30 juin

Fin du couvre-feu.

Fin des jauges dans les établissements recevant du public, sauf si la situation sanitaire l'empêche localement.

Possibilité d'accéder à tout événement rassemblant plus de 1.000 personnes en extérieur et en intérieur (avec pass sanitaire).

Maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale.

Les discothèques restent fermées.