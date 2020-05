Déconfinement en Corse : Les nouveaux infectés seront "tracés"

Les contours du processus de déconfinement de l'île par les autorités se dessinent. Le Préfet de Corse et la directrice de l'Agence régionale de santé prévoient qu'il sera "très progressif" et que tout nouveau cas de COVID-19 sera suivi de près. Car nouveaux cas il y aura, selon les autorités.

Tester, tracer, isoler. Ce seront là les trois maîtres mots de l’Agence régionale de santé en vue du déconfinement progressif, à partir du 11 mai prochain.

Le virus n’est presque plus actif sur l’île, mais il subsiste quelques cas et de nouveaux cas ne sont pas à exclure, à partir de la semaine prochaine. L’objectif sera donc de repérer et de casser la chaîne de transmission, en isolant systématiquement les cas positifs ou même les cas suspects le temps d’obtenir les résultats du test. Un isolement total, à domicile ou dans des structures dédiées. Quatre sont déjà mises en place à Bastia, Calvi, Ajaccio et Porto-Vecchio.

Des brigades de « traceurs » seront alors chargées de redéfinir le parcours et les rencontres du malade durant toute la période de contagion (c’est à dire 48h avant les premiers symptômes et jusqu’à la date de son isolement). Ces traceurs sont une vingtaine pour le moment, des agents de l’assurance maladie, et une dizaine d’autres sera formée cette semaine cette fois à l’ARS.

"Tout cas symptomatique va consulter, et au moment de la consultation, il y a une logique pour aller le plus rapidement possible", expliquait ce mardi Marie-Hélène Lecenne, directrice de l'ARS de Corse.

"Le prélèvement peut être fait dans le cabinet, selon l'organisation choisie par les professionnels libéraux. Les prélèvements sont envoyés directement au labo, qui teste le plus vite possible, et d'emblée, avant même le résultat du test, la personne est isolée. On identifie ensuite les "personnes contacts" et elles sont également isolées, à domicile prioritairement et éventuellement dans un lieu d'hébergement dédié. C'est cette réactivité, dans des délais très courts, qui nous permettra d'éviter la création d'une chaîne ou de casser celle-ci, si elle était déjà en train de se réaliser".

De plus, si une recrudescence des cas est observée en Corse, un reconfinement n'est pas exclu.

Invité de la rédaction de RCFM, Franck Robine, Préfet de Corse, répondra ce mercredi matin sur notre antenne à 7h50 aux questions de Marion Galland.

Et dans la vie quotidienne ?

Concernant les populations, la Préfecture de Corse a publié une série de réponses aux questions concernant ce qui sera autorisé, interdit, ou contraint. Vie sociale, écoles et crèches, transports...toutes les précisions sont développée pour la période du 11 mai au 1er juin. Les détails sont à retrouver sur le site de la préfecture de Corse.