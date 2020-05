Déconfinement : les autorités font le point en Côte-d'Or

A moins de quatre jours du déconfinement en France et alors que la Côte-d'Or et toute la région Bourgogne-Franche-Comté restent en zone rouge, le préfet Bernard Schmeltz a fait le point ce vendredi 8 mai sur la mise en oeuvre de ce déconfinement chez nous. Voici ce qu'il faut en retenir.

Bernard Schmeltz, Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la Côte-d'Or, Pierre Pribile, Directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté, Jean-François Chanet, Recteur académique de la région Bourgogne-Franche-Comté, Recteur de l'Académie de Besançon, Nathalie Albert-Moretti, Rectrice de l'Académie de Dijon font le point ce vendredi 8 mai sur la situation de la région Bourgogne-Franche-Comté face à l'épidémie de Covid-19.

Pourquoi la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté restent en rouge ?

Pierre Pribile, le directeur de l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté, explique que c'est la situation actuelle dans les hôpitaux qui vaut ce classement. 112 patients sont toujours en réanimation (Ils étaient 180 la semaine dernière et près de 300 il y a deux semaines) et il reste un peu moins de 1.050 personnes qui sont actuellement hospitalisées pour le Covid -19. Autrement dit, la décrue s'accélère mais la région reste à un niveau plus élevé que les autres.

Par comparaison, 112 patients en réanimation, c'est plus qu'en Occitanie ou en Nouvelle Aquitaine, deux régions plus peuplées que la Bourgogne-Franche-Comté .

Depuis le début de la pandémie, on a enregistré 906 décès à l'hôpital, dont 612 en Ehpad. On assiste là aussi à une vraie baisse du rythme des nouveaux décès ainsi que des signalements de Covid-19 en Ehpad. On dénombre par ailleurs à ce jour, plus de 2700 sorties d'hospitalisations.

Enjeux après le 11 mai

L'objectif est de tout faire pour éviter une reprise de l'épidémie d'où un déconfinement progressif. Les autorités en appellent au civisme. Les citoyens en ont fait preuve ces dernières semaines, il faut continuer. Pour cela il y a trois priorités :

Garder le réflexe des gestes barrières et des règles d'hygiène et des distances physiques.

Surveiller les symptômes. Dès qu'une toux, de la fièvre et une perte du goût et de l'odorat se manifestent, il ne faut pas hésiter à appeler son médecin ou le 15 en dernier recours.

Confiner les personnes présentant les symptômes, leur préciser la conduite à tenir en terme d'isolement pour éviter toute nouvelle propagation.

Quand la région va-telle repasser en vert ?

Si on se réfère au nombre de personnes en réanimation, c'est l'affaire de quelques jours à condition que la tendance actuelle à la baisse ne s'inverse pas !

Les tests ?

L'objectif de capacité de tests dans notre région est d'en réaliser entre 3 700 et 4 700 par jour. On est actuellement au delà de cet objectif, sans compter ceux réalisés dans les régions limitrophes. En revanche, tout dépendra aussi du nombre de personnes qui vont aller consulter. Chaque fois qu'un médecin identifiera un patient présentant les symptômes, il va prescrire un test.

Reconfinement ?

Le risque est dans les têtes et déjà préparé. Les hôpitaux avaient déprogrammé des activités pour accroître les capacités en réanimation. Ils ont programmé leur reprise au fil et à mesure que les places se libèrent tout en restant vigilant sur le fait de garder une marge de sécurité. La condition, c'est en effet la réversibilité. Autrement dit, au moindre signal, ils doivent pouvoir déprogrammer et libérer des places en réanimation. Dans ces conditions, tous les indicateurs de circulation du virus et les résultats des tests seront scrupuleusement étudiés pour juger de la dynamique de l'épidémie.



La mise en place de brigades Covid ?

