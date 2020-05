Déconfinement en Dordogne : l'hôpital de Sarlat reprend ses consultations et opérations programmées

Depuis le confinement mi-mars, seules consultations les examens et les opérations qui ne pouvaient pas attendre sans risque pour le patient étaient assurées à l'hôpital. L'activité programmée a repris depuis le lundi 11 mai. Pendant les quinze premiers jours de cette reprise, l'objectif est de retrouver rapidement environ 50% de l'activité d'avant l'épidémie, avant de retrouver progressivement une activité habituelle. C'est la capacité des salles d'attente, avec moins de patients pour qu'ils restent à distance, et la gestion des stocks de produits d'anesthésie qui fixent le rythme de cette reprise. La directrice Anne Rousselot-Soulière prend l'exemple de l'ophtalmologie "antérieurement à la crise, nous opérions une quinzaine de cataractes par semaine et nous faisions jusqu'à 18 injections intra-vitréennes. Notre objectif est - dans un premier temps - d'atteindre la moitié de ces interventions, et c'est la même chose en endoscopie."

Un système d'accueil à double file

L'hôpital de Sarlat s'impose de nouvelles précautions contre le Covid-19, avec notamment pour un tri des patients dès la prise de rendez-vous, et par un appel de la secrétaire médicale la veille du rendez-vous : l'objectif est d'orienter les patients vers les admissions ordinaires, ou vers une infirmière d'accueil et d'orientation s'il y a un soupçon de contamination au Covid-19. Les patients malades du coronavirus ou présentant des symptômes peuvent être soignés, mais ils seront soignés plutôt en fin de journée afin de pouvoir assurer une désinfection approfondie

La directrice Anne Rousselot-Soulière a demandé un accueille différent pour les patients qui présente des symptômes du coronavirus Copier

L'hôpital de Sarlat a édité une plaquette publique pour expliquer ses nouvelles conditions d'accueil.