Déconfinement en Dordogne : le Périgord passe de l'orange... au vert !

Après la douche froide de jeudi soir quand la Dordogne avait été placé à la surprise générale en orange par le gouvernement, et bien ce vendredi soir, le département est repassé en vert.

La carte du déconfinement (jour 2) © Radio France - Gouvernement

Et cela dans la nouvelle carte actualisée par le gouvernement. Carte qui donne des indications quant au degré de déconfinement à venir pour les différents territoires.

Toute la Nouvelle Aquitaine est donc désormais verte. Au total 9 départements dont le Lot (qui passe du rouge au vert) ont changé de couleur ce vendredi soir.

La carte de la circulation du virus en France, avec désormais la Dordogne en vert - Gouvernement

La Dordogne aussi donc. Alors pourquoi ?

Et bien en fait, un critère avait fait basculer la Dordogne en orange. C’était celui du nombre de passages aux urgences de l’hôpital pour suspicion de coronavirus.

Les autorités avaient regardé chaque jour pendant une semaine le nombre de patients qui se sont rendus aux urgences parce qu’ils pensaient être atteints du COVID 19. Et ce taux était encore assez élevé jeudi 23 avril, avec près de 12% des passages liés au coronavirus. De quoi justifier un placement en orange pour le gouvernement (qui placait les départements en orange sur ce critère pour ceux qui présentaient un taux compris entre 6 et 10%, or en moyenne sur 7 jours, il était de 7.2% en Dordogne). Mais ce taux a ensuite drastiquement chuté.

Il n’était par exemple plus que de 3% ce mercredi faisant chuter la moyenne en dessous de 6% sur sept jours. Comme les places en réanimation ne sont pas saturées non plus, et bien il était logique que le département repasse au vert.

Des élus montent au créneau

Et il tétait temps si l’on en croit plusieurs élus de Dordogne qui sont montés au créneau ce vendredi premier mai pour dire leur indignation de voir leur département en orange. Un classement qui "ne reflète pas la réalité de l’épidémie dans notre territoire" estimait par exemple le maire de Bergerac Daniel Garrigue qui s’inquiétait aussi pour l’image du Périgord. Le député du Périgord vert Jean-Pierrre Cubertafon est même allé jusqu’à faire remonter cette incompréhension au ministère de la santé.