Déconfinement en Dordogne : Périgueux prolonge sa distribution de masques grand public

La mairie de Périgueux prolonge la distribution de masques lavables en tissu à ses habitants. De nombreux Périgourdins n'ont pas pu les retirer cette semaine. La distribution a débuté lundi 11 mai dans sept points de collecte et devait se terminer ce vendredi soir.

Les retardataires pourront donc venir récupérer leur masque le lundi 18, mercredi 20 et vendredi 22 mai de 8h30 à 16h30 ou le mardi 19 mai de 8h30 à 19h30.

Les 7 centres de distribution sont :

- La maison de quartier St-Georges (1 bis rue Haut-de-Saint-Georges)

- La maison de quartier St Martin (rue Léon Dessalles)

- La salle du Rio (94 rue Biron)

- Le Pôle socio-culturel du Gour-de-l’Arche (68 rue Pierre-Brantome)

- Le Centre Information Jeunesse (10 avenue Georges Pompidou)

- Le gymnase Clos Chassaing (66 boulevard Ampère)

- Le gymnase Bertran-de-Born (Boulevard Bertran-de-Born)

Pour venir retirer votre masque, munissez-vous d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile (facture, quittance de loyer etc...) et d'une livret de famille (si la personne souhaite retirer des masques pour les personnes de son foyer). Pour les personnes inscrites sur les listes électorales, le justificatif de domicile n'est pas nécessaire.

Les plus de 65 ans les recevront par la poste gratuitement au plus tard en début de semaine prochaine. Il y aura dans le paquet un masque et un mode d'emploi. En revanche, aucun masque ne sera distribué aux enfants de moins de dix ans.

En tout, la ville de Périgueux va fournir 30.000 masques.