Déconfinement en France : la Bourgogne-Franche-Comté en vert ce jeudi 28 mai ?

Collégiens et lycéens, restaurateurs... Dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté, on attend les annonces gouvernementales sur l'acte II du déconfinement. Le gouvernement va les présenter ce jeudi 28 mai à partir de 16 heures.

C'est un moment que toute la région Bourgogne-Franche-Comté attend avec impatience et depuis quelques jours, les appels au premier ministre pour repasser notre territoire en zone verte se font de plus en plus pressants, à l'image par exemple dans le département de la Côte-d'Or, du président du conseil départemental ou encore du maire de Dijon. On sera donc fixés ce jeudi après-midi avec la présentation de l'acte II du déconfinement par le premier ministre à partir de 16 h

Ça changerait quoi si on repassait en vert ?

Sans parler de retour total à la normale, le passage en zone verte de notre région permettrait la réouverture très attendue des parcs et jardins, mais aussi des collèges et des lycées. Le vert pourrait aussi d'envisager une réouverture des cafés et des restaurants à partir du 2 juin mais avec des mesures sanitaires qui seront précisées cet après-midi. Même chose pour les musées et d’une manière générale des lieux culturels.

Quelles sont les conditions pour que la Bourgogne-Franche-Comté repasse en vert ?

Il faut que les deux principaux critères choisis pour différencier les zones rouges et vertes soient en baisse. Il y a d’une part la tension hospitalière. Dans la région, il restait ce mercredi 27 mai, moins de 500 patients hospitalisés, 467 précisément, dont 49 en réanimation. Il y a donc à ce niveau, un net reflux de l’épidémie en Bourgogne-Franche-Comté où le coronavirus a fait plus de 1000 victimes.

L’autre critère, c’est la circulation active du virus. Pour le savoir, il faut désormais se fier au test de dépistage. Il y a eu 18 nouveaux cas positifs ce mercredi. Un seul en côte-d’Or et 2 dans l'Yonne, mais 10 en Saône et Loire. C’est ce qui pourrait peser dans la balance, même si il y a de très fortes chances que la Bourgogne-Franche-Comté repasse en vert ce jeudi après-midi. Réponse à partir de 16h