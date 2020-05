Déconfinement en Gironde : "Surtout, ne pas observer le moindre relâchement" prévient l'ARS

Déconfinement ne rime pas avec relâchement, avertit le directeur général de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine ce vendredi. Le lundi 11 mai, jour du déconfinement, il faudra être plus vigilant que jamais, notamment sur les gestes barrières. "Surtout, ne pas observer le moindre relâchement dans ce domaine-là" avertit Michel Laforcade. "Les gestes barrières sont encore plus importants à partir du moment où on sort de chez soi : dans les transports, en entreprise, dans son institution, dans la rue, c'est évident. Il faut non seulement un maintien, mais un renforcement de ces gestes barrières."

Le triptyque magique : gestes barrières, port du masque quand c'est conseillé ou indispensable, capacité de dépistage

Michel Laforcade en appelle à la responsabilité "citoyenne et comportementale" qui selon lui "décidera pour beaucoup de ce que sera l'avenir dans les prochains jours, les prochaines semaines." Mais les gestes barrière ne font pas tout. "Le déconfinement ne sera couronné de succès que si on retrouve le triptyque magique" poursuit le directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Les gestes barrières, donc, mais aussi le port du masque "quand c'est conseillé ou indispensable" et la capacité de dépistage des malades du Covid-19.

Dépistage de tous les cas symptomatiques

Dès lundi, la région Nouvelle-Aquitaine sera en mesure d'effectuer 11.000 tests par jour, notamment grâce à l'automate installé au CHU de Bordeaux. "Le mot d'ordre, c'est dépistage de tous les cas symptomatiques" explique Michel Laforcade. Les services de santé, médecins, assurance maladie, ARS, devront aussi identifier les personnes qui ont été en contact avec les cas avérés de coronavirus pour leur prodiguer des conseils, comme prendre sa température plusieurs fois par jour. Cela permettra à l'ARS de suivre les "clusters" (2 ou 3 cas identifiés sur un même site) et "faire en sorte que le feu de broussaille ne devienne pas un feu de forêt."