Déconfinement - François Braun, chef des urgences du CHR de Metz-Thionville : "être encore plus prudent"

Après deux mois d'une crise sanitaire hors-norme, François Braun ne baisse pas la garde. Le chef du services des urgences du CHR Metz-Thionville et président de l'association Samu Urgences France attend de voir les effets du déconfinement annoncé pour lundi 11 mai par le gouvernement. La Moselle et le Grand Est sont toujours en rouge sur la carte des autorités sanitaires, preuve d'une situation qui reste fragile.

François Braun, que change pour vous cette couleur rouge sur la carte du déconfinement ?

On espère que cela va inciter nos concitoyens à être encore plus prudents. Nous sommes encore en rouge parce que les lits d'hospitalisation et surtout en réanimation sont encore bien surchargés par des malades du Covid-19. Cela s'améliore, nous avons entamé une lente décrue des patients que nous prenons en charge, pour autant il y'a encore un nombre important de patients au-delà de ce que les services pourraient habituellement prendre en charge. Nous avons multiplié par trois le nombre de nos lits de réanimation. L'enjeu depuis une dizaine de jours c'est de fermer progressivement ses unités qui avaient été transformées pour les redonner aux services de médecine et de chirurgie puisque l'activité hors Covid est en très forte augmentation.

Vous attendez un nouvel afflux dans les hôpitaux à partir de lundi ?

Espérons que non. On a enfin réussi à inverser la courbe de fréquentation des urgences avec cette épidémie. Cela s'est fait de manière artificielle puisqu'il y a un certain nombre de patients qui auraient dû venir et qu'on prend en charge maintenant de façon tardive. Mais globalement, on a démontré que quand on avait quelque chose, la réponse n'était pas systématiquement celle des urgences, et nous espérons que nos concitoyens qui ont très largement utilisé la régulation du 15 vont continuer à le faire.

Etes-vous inquiet d'une deuxième vague avec le déconfinement ?

Je suis attentif, comme mes collègues, puisqu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangés. Je pense que sur la région Grand Est le déconfinement sera bien respecté puisque nous avons été durement touchés. Tous le monde connait ou a entendu parler de personnes malades, gravement malades voire décédées. Donc je pense que les gens sont très sensibilisés à ce problème. On espère que les mesures barrières seront appliquées de façon extrêmement strictes. Maintenant, si deuxième vague il doit y avoir, il faut qu'elle soit très faible en amplitude. Parce que si l'hôpital a déjà bien réagi il y a deux mois, une deuxième vague de la même ampleur serait forcément dramatique.

Arrivez-vous à vous reposer ?

Oui. Ce qui est important c'est de forcer le repos. J'ai des collègues à qui ont demande de prendre des congés, on les force presque. C'est difficile quand on est encore dans la gestion de crise de prendre du repos et de la distance. Mais c'est indispensable parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il faudra des lits mais aussi des troupes fraîches si il devait y avoir demain un nouveau pic épidémique.