Déconfinement : finalement, le masque reste obligatoire partout en Ardèche

Le 19 mai, on pourra aller boire un verre en terrasse et faire du shopping. En Ardèche, le préfet Thierry Devimeux souhaitait alléger le port du masque en dehors des zones à forte concentration de population, car la situation sanitaire s'améliore nettement dans le département. Une mesure annoncée dès ce mardi matin. Les préfets de Seine-et-Marne et de la Creuse avaient pris la même décision.

Finalement, le ministère de l'Intérieur souhaite harmoniser cet assouplissement du port du masque entre tous les départements. Il faudra donc encore attendre pour tomber le masque en Ardèche.