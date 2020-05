Déconfinement : l'hôpital de Brest reprend les consultations progressivement

La vague redoutée de coronavirus n'est pas arrivée jusqu'à l'hôpital de Brest : ces deux derniers mois, le nombre de patients atteints du Covid 19 est restée gérable, permettant même d'accueillir 14 patients de l’Île-de-France et du Grand Est. Les consultations non urgentes ont pourtant été mises entre parenthèses pendant deux mois : avec le déconfinement, elles reprennent progressivement.

Mesures sanitaires renforcées

Si les règles d'hygiène sont déjà strictes de base, l'accueil des patients a été réorganisé pour limiter au maximum les contacts. "On a désormais un agent à l'entrée qui donne un masque à ceux qui n'en auraient pas, car c'est désormais obligatoire", indique Christelle Collec, directrice des relations avec les usagers de l'hôpital.

Il est aussi demandé aux patients de venir seul, ou avec un seul accompagnant si nécessaire, toujours à l'heure pour éviter les bouchons en salle d'attente. "On a limité le nombre de places assises pour obliger à respecter les gestes barrières, précise-t-elle. Plus de passage obligé au bureau des entrées : les patients peuvent désormais transmettre leurs documents en ligne, et se rendre directement au secrétariat du service dans lequel leur consultation est programmée.

"Si un patient présente des symptôme du Covid avant une consultation, on lui demande d'appeler pour qu'il soit dépisté avant de venir, précise le docteur Emmanuel Sonnet, endocrinologue et membre de la commission chargée du déconfinement à l'hôpital.

Reprise progressive

"C'est une reprise progressive pour permettre d'adapter les organisations, les produits, précise Christelle Collec. On a _des priorités sur le dépistage du cancer et le suivi des maladies chroniques_". "On ne peut pas repartir plein pot ! lance Emmanuel Sonnet. On revoit de plus en plus de patients depuis lundi. On rappelle tous ceux qui avaient des consultations prévues pendant le confinement pour prendre de nouveaux rendez-vous, il ne faut pas qu'ils viennent directement à l'hôpital".

Les consultations sont aussi réorganisées pour laisser un laps de temps entre chaque patient. "On a revu les horaires entre nous dans un même service pour avoir des rendez-vous en décalé, et donc moins de monde en salle d'attente, précise Emmanuel Sonnet. Du fait de tous les aménagements, on va automatiquement voir moins de patients qu'avant dans un premier temps".

"On a _beaucoup développé la téléconsultation_, c'est un dispositif mis en place pendant la crise qui va être renforcé car on a de bons retours, explique Christelle Collec. On a 300 médecins qui la proposent, contre un seul auparavant ".