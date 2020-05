Déconfinement - "Je suis certain qu'on va passer en vert", le président du Conseil Départemental de la Mayenne

En Pays de la Loire, 3 départements sont dans la catégorie orange de la carte de déconfinement du gouvernement : Mayenne, Sarthe et Loire-Atlantique. Feu vert pour les deux autres : Vendée et Maine-et-Loire.

Pour élaborer cette carte, le ministère de la Santé se base sur deux critères : la circulation du virus et les tensions hospitalières.

Les Mayennais ont respecté le confinement, Olivier Richefou, président du Conseil Départemental

C'est le premier critère qui pose problème à des élus mayennais et à des acteurs économiques. L'ancien ministre et ancien maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, Jean Arthuis, un proche du Président de la République, l'a d'ailleurs fait remarquer sur les réseaux sociaux. Le président du Medef, Samuel Tual, s'est montré, lui, très sévère : "nous sommes dirigés par des technocrates parisiens qui ne pilotent qu'avec des statistiques".

Contacté ce dimanche matin par France Bleu, Olivier Richefou, le président du Conseil Départemental de la Mayenne, lui aussi, assure que ce critère-là ne prend pas en compte la réalité du terrain : "le simple fait d'être présumé positif au Covid-19 et qu'il y en ait plus de 6% aux urgences, dans une journée, fait qu'on considère que le virus circule. Or, depuis des semaines, il y a de moins en moins de passages aux urgences dans les trois principaux hôpitaux du département, moins de 50. Ce n'est donc pas un indicateur suffisant. Et puis, également, nous avons installé 8 maisons de garde spécialisées dans le coronavirus et il y a très peu de passages".

Olivier Richefou se dit optimiste et pense que la Mayenne passera en vert prochainement, avant en tout cas la publication définitive, jeudi prochain, de la carte du déconfinement : "j'espère que le thermomètre va prendre en compte tous les paramètres. La couleur verte aura forcément un impact sur le moral" conclut-il.