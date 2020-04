Coronavirus : un déconfinement plus prudent et plus progressif dans le Grand Est selon Jean Rottner

Pour le déconfinement "il faut aller lentement le plus vite possible", résume Jean Rottner sur France Bleu ce jeudi 30 avril.

Pour le président de la région Grand Est, un deuxième rebond de l'épidémie de coronavirus est possible, alors que "le personnel soignant a déjà beaucoup donné" et qu'il manque selon lui toujours du matériel dans les hôpitaux. "Le taux d'occupation des lits est toujours de +140% actuellement dans la région", insiste Jean Rottner "dans ma ville Mulhouse, le taux de mortalité est de +122%, vous avez forcément quelqu'un autour de vous qui est parti".

Un taux de mortalité de +122% à Mulhouse

Le président de la région Grand Est estime néanmoins qu'il faut redémarrer l'économie mais de manière raisonnable, avec un déconfinement plus prudent et plus progressif, particulièrement dans les secteurs comme notre région qui souffrent le plus de l'épidémie. "Il y aura peut être des mesures qui seront plus prudentes, pas forcément plus drastiques que dans d'autres région. Quand on est plus touché, la convalescence est peut être plus longue."

Quand on est plus touché, la convalescence est peut être plus longue

Plus de dépistage

Jean Rottner se dit sur la même ligne que celle exprimée mardi par le Premier ministre Edouard Philippe sur le principe de "protéger, tester et isoler". Mais l'élu alsacien préconise "de le faire de manière plus forte et plus massive en ce qui concerne les tests" de dépistage qu'il veut élargir à tous les personnels des institutions essentielles au fonctionnement du pays (hôpitaux, police, pompiers...), et personnes en confinement obligatoire comme les personnes âgées dans les EHPAD. Et pas seulement aux personnels présentant des symptômes comme le souhaite le gouvernement, pour "ne plus avoir un temps de retard sur l'épidémie."

Les préfectures et les mairies devraient annoncer les premières mesures prises dans les départements encore fortement touchés par l'épidémie d'ici le 7 mai.