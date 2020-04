Déconfinement : l'Alsace en rouge sur la carte du 30 avril

Le ministère de la Santé a dévoilé jeudi soir la toute première carte des départements en prévision du déconfinement. Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin y apparaissent en rouge, mais la carte définitive sera celle du 7 mai.

Sans surprise, c'est en rouge qu'apparaissent Haut-Rhin et Bas-Rhin sur la toute première carte dévoilée jeudi 30 avril au soir par le ministère de la Santé en vue du déconfinement. Cette carte est amenée à évoluer, jusqu'à être cristallisée le 7 mai : chaque département sera alors fixé sur la catégorie dans laquelle il sera classé après le 11 mai, le rouge étant synonyme d'un déconfinement plus restrictif, le vert d'un déconfinement plus large.

En tout, 35 départements apparaissent en rouge jeudi 30 avril, dont l'ensemble de l'Ile-de-France et le quart nord-est du pays. Certains départements affichent une couleur orange, synonyme d'"entre-deux" pour l'instant, explique le ministre Olivier Véran.

Une tension hospitalière toujours très forte

Cette carte des départements est établie selon plusieurs critères : le taux de cas nouveaux de coronavirus sur une période de sept jours, et la tension des capacités hospitalières. Signe encourageant, l'Alsace apparaît en vert sur le premier critère de circulation du virus : "Cela peut paraître étonnant pour le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, reconnaît Olivier Véran, mais cela signifie que l'activité épidémique semble maîtrisée" sur les sept derniers jours, et ces données peuvent changer au fil du temps.

Les deux départements alsaciens affichent en revanche une couleur rouge pour la tension hospitalière, qui reste très importante. Le 29 avril, le Bas-Rhin comptait encore 887 personnes hospitalisées, dont 163 en réanimation. Le Haut-Rhin lui comptait 867 personnes hospitalisées, dont 103 en réanimation.

Un nouveau critère sera pris en compte dans les prochains jours, celui des tests et de la détection. La couleur rouge ou verte servira de point d'appui pour les préfectures, rectorats et élus locaux pour prendre leurs décisions, par exemple au sujet de la réouverture des écoles.