Déconfinement : l'Alsace passe en vert

Le Premier ministre Edouard Philippe a levé le voile jeudi sur la deuxième étape du déconfinement, à partir du 2 juin. Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin ne sont plus en rouge sur la carte.

C'était une demande pressante de nombreux élus. L'Alsace bascule en vert sur la carte du déconfinement présentée jeudi 28 mai par le Premier ministre. L'annonce était attendue avec la nette baisse de la saturation hospitalière dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin depuis quelques semaines, un critère qui avait valu à l'Alsace de rester en rouge depuis le 7 mai.

C'est toute la région Grand Est qui passe en vert sur la carte du déconfinement. Le ministre de la Santé Olivier Véran a précisé jeudi que les départements du Grand Est venaient tous de passer sous le seuil de 40% de lits occupés en réanimation, désormais considéré comme le seuil de vigilance. Il appelle toutefois à la prudence : sur la carte tenant uniquement compte de l'activité épidémique, le Haut-Rhin reste par exemple en orange.

Réouverture des restaurants, parcs, collèges et lycées

Conséquence de ce passage en vert : toujours fermés à ce jour, l'ensemble des collèges et des lycées vont pouvoir rouvrir en Alsace. Tous les bars, cafés et restaurants du Haut-Rhin et du Bas-Rhin pourront également rouvrir la semaine prochaine, dans le respect de règles sanitaires strictes. Les parcs et jardins seront à accessibles dès ce week-end.

Les salles de spectacle alsaciennes peuvent aussi ouvrir à partir du 2 juin, de même que les salles de sport, les gymnases et les piscines. Les cinémas rouvriront à partir du 22 juin. La limite de déplacement à 100km du domicile est levée à partir du 2 juin. Concernant les frontières, la France est favorable à une réouverture avec les pays européens au 15 juin, mais des discussions doivent se tenir au niveau européen.

Sur la carte du déconfinement, seuls restent quelques points de vigilance : les départements d'Ile-de-France, Guyane et Mayotte, désormais en orange sur la carte, qui devront suivre une deuxième phase de déconfinement plus prudente.

Plus d'informations à venir.