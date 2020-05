Déconfinement : l'Alsace reste en rouge sur la carte du premier mai

La deuxième carte sanitaire du coronavirus présentée ce vendredi premier mai place, comme la veille, tout le Grand Est en rouge, y compris l’Alsace. Il y a toujours une forte tension sur les capacités en réanimation dans les hôpitaux : 80 à 161 % de la capacité initiale est encore occupée. Le premier mai, l'Alsace comptait encore 1.701 personnes hospitalisées pour Covid-19, dont 254 en réanimation.

Le virus circule moins

La bonne nouvelle, c'est que le confinement fait son effet et que le virus ne circule plus activement en Alsace (cet indicateur est au vert). Un troisième critère, la capacité des départements à tester massivement et à assurer le suivi des malades, sera pris en compte plus tard.

Cette carte est amenée à évoluer, jusqu'au 7 mai : chaque département sera alors fixé sur la catégorie dans laquelle il sera classé pour le déconfinement du 11 mai. En rouge, il sera plus strict (parcs et collèges fermés), en vert, il sera plus étendu.

1.218 morts dans les hôpitaux en Alsace

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, 2.915 personnes sont décédées dans les hôpitaux du Grand Est, dont 1.218 en Alsace (688 dans le Haut-Rhin et 530 dans le Bas-Rhin). En 24 heures, il y a eu douze morts de plus en Alsace, tous dans le Bas-Rhin.

