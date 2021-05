Déconfinement : l'appel à la vigilance du directeur général du CHRU de Nancy

Se réjouir du déconfinement tout en espérant le respect des gestes barrières, c'est la position du directeur général du CHRU de Nancy, Bernard Dupont, invité de France Bleu Lorraine ce jeudi, au lendemain de la réouverture des terrasses, des lieux de culture et des commerces. Si le nombre de malades Covid soignés à l'hôpital diminue, la pression sur les soignants reste forte.

Relâchement interdit

Bernard Dupont qui parle d'un soulagement pour la réouverture des commerces et des terrasses mais il appelle à la prudence : "Pour que ce soulagement puisse durer, il faut respecter les mesures barrières. Or, on a bien vu qu'avec la joie et les cocktails, il y a eu un peu de relâchement."

Un relâchement que notre système de santé ne peut pas se permettre selon Bernard Dupont. Car si le nombre de patients Covid est repassé sous la barre des cent personnes ce mercredi, la pression hospitalière est encore très forte :

"Ce ne sera pas suffisant pour absorber de nouveaux patients, car il nous faut absorber tous les malades non-Covid qui n'ont pas été pris en charge. Le nombre de malades en réanimation reste stable alors que les malades Covid sont moins nombreux."

Reprise progressive des opérations moins urgentes

Les opérations chirurgicales non-urgentes vont reprendre très progressivement car de nombreux personnels sont encore occupés en secteurs Covid mais aussi qu'il faut gérer l'état de fatigue des soignants, éreintés après plus d'une année de crise sanitaire, selon Bernard Dupont :

"Il faut trouver un équilibre entre la reprise de l'activité pour les malades qui attendent et le fait qu'il faut donner des congés à nos professionnels pour qu'ils puissent souffler et tenir le coup."